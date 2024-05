¿Habrá boda? Piqué volvería a traicionar a Shakira con Clara Chía y esto se sabe

La enemistad entre Shakira y Gerard Piqué parece no terminar ante la traición que este tuvo al vincularse sentimentalmente con Clara Chía Martí cuando aun vivía con la cantante, situación que los llevó a convertirse en enemigos pese a los 12 años de romance que tuvieron.

Aunque los vientos se han calmado entre la ex pareja, luego que la colombiana frenara su tiradera al padre de sus hijos, la colombiana podría vivir un nuevo golpe por parte del exfutbolista, según reveló el periodista Roberto Antolín.

Piqué y Clara han continuado con su romance pese a la lluvia de criticas que han recibido por haber engañado a la artista, sin embargo, han preferido alejar su romance de la vida pública tras el acoso que vivieron hace unos meses atrás por parte de la prensa, situación que expuso a la joven de 25 años a lidiar con problemas de salud mental.

El nuevo golpe de Piqué a Shakira

Mucho se ha hablado sobre un posible embarazo de Clara Chía Martí con Gerard Piqué, ante las intenciones que mantiene el empresario, por lo que Antolín aseguró que si bien el catalán lo tiene en mente, no es una prioridad para ella.

“Gerard Piqué quiere pero Clara no, es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas. Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Lo que te voy a contar en relación a estos protagonistas es que hay algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira”, dijo.

Sin embargo, Chía podría conseguir algo que nunca obtuvo Shakira, como sería llegar al altar con el dueño de Kosmos, quien podría estar próximo en dar el siguiente paso en su noviazgo, algo que nunca consideró con la intérprete pese a que tuvieron a sus dos hijos: Milan y Sasha.

“Yo tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el ex futbolista. Y esto estoy seguro que va a generarle algo íntimo a la intérprete malo porque ella no pudo concretar su casamiento jamás. Esto de que aparezca la boda en todos los sitios, las imágenes. Todos hablando del casamiento de Piqué y Clara”, afirmó.

Tras sus palabras el comunicador Juan Etchegoyen sentenció con un fuerte comentario al señalar como traición la decisión de Piqué.

“Para mí lo que estás contando es la nueva traición. Shakira no pudo llevarlo al altar y todo el mundo pensaba en su momento que ellos estaban casados y no, legalmente no. Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho. Que venga una chica muy joven y que parecía inocente, que consiga lo que tu no haz conseguido. Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella. Si ella le dice de la boda, se casan enseguida”, sostuvo.

Sobre la relación entre la ex pareja aseguran que todo ha ido marchando mejor por el bienestar de los niños, quienes incluso ya reconocen a Clara como la novia de su padre.

“Lo peor de todo es que todo esto se dará en un clima tranquilo que hay hasta ahora, ya no hay tanta guerra entre Shakira y Gerard, de hecho se hablan más que antes por sus hijos quiero contarte. La relación entre ellos es mejor, los hijos de Shakira ya reconocen a Clara como la pareja de su padre”, finalizó.