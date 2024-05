Actor de ‘¿Quién lo mató?’ rompe en llanto tras grabar escena de muerte de Paco Stanley; ¿de quién se trata?

En medio de diversas controversias y al mismo tiempo gran expectativa, el pasado 25 de mayo se estrenó el primer episodio de la serie ‘¿Quién lo mató?’, la cual relata la muerte del conductor Paco Stanley, un tema muy doloroso que ha quedado en la mente de muchos mexicanos.

Y, de hecho, no solo la audiencia es quien recuerda con mucho cariño al polémico productor y con mucha tristeza su muerte, pues, muchas celebridades del país Azteca han expresado su sentir con el paso del tiempo, tal es el caso de Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a Mario Bezares y le tocó recrear la dolorosa escena para la serie.

¿Qué le ocurrió a Luis Gerardo Méndez mientras grababa la escena?

Además de ser amigo, Mario Bezares también fue compañero de Paco Stanley durante el programa ‘Pácatelas’ y este, es el personaje que le toca interpretar a Luis Gerardo Méndez. Razón por la que, durante la grabación de la escena del asesinato, este no pudo evitar el llanto, a pesar de que no estuvo presente en la escena del crimen.

“Fue muy duro estar en esos zapatos. El día que filmamos la escena de ‘El lago de los sapos’, esta taquería muy famosa. Todo ese set se construyó, replicaron el restaurante, tres días recreando esta escena y creo que pocas veces me ha pasado el no tener que actuar nada, o sea era solamente estar ahí”, dijo.

“Están los casquillos de las balas, está la sangre, están con gis marcados los cuerpos, está la camioneta baleada, solamente había que llegar, estar ahí y hacer un ejercicio de imaginación de ¿a qué sabe esto? ¿cómo se siente esto?”, explicó.

Asimismo, también mencionó que para él fue muy doloroso recrear esa realidad, así que, al llegar a su camper, le dio un ataque de llanto que duró aproximadamente 30 minutos.

“Hicimos la escena varias veces y cuando regresé a mi camper y me empecé a quitar la ropa del personaje que ya habíamos terminado me vino como un ataque de llanto de 30 minutos y me acuerdo que mi mamá me vino a ver ese día al set y le dije me das un minuto y se salió del camper y me puse a llorar como un niño en el piso porque pues conectas con el dolor de este personaje de un lugar muy particular”, explicó el actor.