¿Con otra mujer y burlándose de Shakira? Tunden a Piqué por estas acciones en plena transmisión en vivo

Piqué no deja de ser blanco de críticas, y es que desde que le fue infiel a Shakira e hizo pública su relación con Clara Chía Marti, los ataques no paran.

Además, su actitud y comportamiento en eventos o con amigos a veces no es la mejor y genera polémica, y recientemente protagoniza otra.

Y es que el exfutbolista fue captado en lo que parece burlarse de Shakira en plena transmisión en vivo y ha recibido miles de críticas.

Tunden a Gerard Piqué por estas acciones sobre Shakira en plena transmisión en vivo

Piqué fue invitado hace unos días al canal de streaming del francés AmineMaTueTV, donde el joven le puso una canción al exfutbolista donde se habla de Shakira.

El streamer francés le reprodujo una canción satírica sobre la Selección de Futbol Española donde hablan de Shakira como una trabajadora sexual y la reacción de Piqué ha causado indignación.

El tema lleva por nombre “La Roja”, y es una canción que se burla del equipo nacional español, donde hace referencia a jugadores como Benzema, Iniesta y hasta Piqué, pero en una parte del tema dice “4, 5, 6, me gusta Shakira, La Jonquera, mi casa es tu casa”.

La Jonquera es un prostíbulo ubicado en Girona, que fue usado durante mucho tiempo dentro de las canchas de fútbol para insultar al contrincante.

Muchos repudiaron la forma en la que reaccionó Piqué, pues sonrió y se quitó los audífonos, por lo que lo han criticado en redes y lo llaman “poco hombre”.

“Que horror, él no la supera y siempre trata de hacerla quedar mal”, “él no tiene otra forma de relucir si no es con polémicas con Shakira”, “como la que triunfa es ella, él tiene que llamar la atención de otra forma”, “Pobre Pique sigue necesitando de Shaqui para que el mundo se acuerde de que existe 😂”, “pobre hombre. Ya ni 3l fútbol lo toman en cuenta. Vive tras la sombra d3 Shakira”, “que vergüenza, burlarse así de la madre de sus hijos”, y “Que poco hombre. Pero su hora le llegó”, fueron algunas de las críticas en redes.

Recientemente el español fue captado en el Estadio Azteca en México, junto con una misteriosa mujer que no era Clara Chía Martí, lo que ha desatado especulación que terminaron su relación.