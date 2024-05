¿Es una peluca? Penélope Menchaca ‘reaparece’ con cambio de look y sorprende a los fans

Penélope Menchaca hizo ruido en redes sociales luego de que recientemente presumiera su nuevo cambio de look que sorprendió a más de uno de sus seguidores, pues al parecer esa icónica y larga cabellera que antes lucía en televisión habría cambiado a algo mucho más drástico.

PUBLICIDAD

La famosa conductora conocida por el programa ‘12 corazones’ se sumó a la lista de famosas que apuestan por nuevos cortes de pelo, diciéndole adiós a sus largas cabelleras y proponiendo el pelo corto como una de las mejores opciones para mujeres maduras, esta es la razón por la que a sus 55, Penélope Menchaca desató suspiros con su reciente cambio.

Penélope Menchaca Instagram: @mechaca.oficial (Instagram: @mechaca.oficial)

El ícono de la televisión ha sido reconocida en diferentes ocasiones por el gran carisma que posee frente a las cámaras, y esa chispa que hace que su público extrañe verla en el famoso programa de citas donde el amor y los signos del zodiaco se mezclaban. Eso sí, la Menchaca continúa su carrera, esta vez, formando parte del elenco ‘Hoy Día’ de Telemundo.

Penélope Menchaca cambia de look

Penélope Menchaca ha dicho adiós a su icónica melena para optar por un estilo más corto que ha desatado cientos de reacciones por parte de sus seguidores, quienes no dejaron de halagar a la famosa conductora de 55 años.

Tal como lo dictaría Carolina Herrera, Penélope Menchaca apostó por un tipo de corte al estilo ‘long bob’, dejando atrás su larga cabellera, para dar paso a un estilo que apenas y roza su mandíbula, presumiendo un peinado de raya de lado, al estilo ‘old hollywood’, en el que se veían algunas ondas que dejaban ese toque moderno y resaltaban los puntos más bellos de su rostro.

A la fotografía que compartió a través de sus redes sociales, escribió: “No, no es peluca, si me corte el pelo!!”, confirmando a sus seguidores que este cambio no se trataba de algo temporal, sino de algo ‘definitivo’ por lo que habría que esperar si Menchaca decidirá mantener así su cabello o bien, optará por dejar crecer su pelo, como es característico de ella.

Como era de esperarse, sus fanáticos reaccionaron inmediatamente al cambio de look de su conductora favorita, dejando comentarios donde halagaban su belleza: “Se ve espectacular”, “Te queda hermoso, que lindo corte”, “Muy muy elegante y muy muy linda”, “Me encanta ese look”.

PUBLICIDAD

¿En contra o a favor de Carolina Herrera?

Tal como lo mencionamos anteriormente, Penélope Menchaca apostó por uno de los cortes de pelo recomendados por Carolina Herrera, quien no se ha cansado de decir que a las mujeres de edad madura, les queda mejor un estilo mucho más discreto, dejando las largas cabelleras para mujeres jóvenes: “Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40″, mencionó la famosa diseñadora venezolana.

Pero si bien, el corte se adapta perfectamente a lo establecido por la venezolana, el outfit no tanto, y es que, Penélope Menchaca, fiel a su estilo, demostró que el pelo corto en mujeres maduras roba el aliento, pero que no tienen que despedirse de las prendas reveladoras, usando un minivestido azul de cuello drapeado y tela satinada, dejando a la vista las piernas que tanto fueron aplaudidas por sus seguidores.