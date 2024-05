¿Buscas una película para ver el fin de semana? Aquí te recomendamos 3 que valen cada segundo

¡El fin de semana finalmente ha llegado! Ahora, por fin tenemos dos días para dedicarnos a cualquier actividad que disfrutemos. Algunos invierten su tiempo libre en aventuras fuera de casa.

PUBLICIDAD

No obstante, muchos más prefieren destinar su breve libertad del trabajo a quedarse echados todo el día en el sofá viendo películas buenas con las que se desconecten por completo del mundo real.

Películas buenas para disfrutar durante el fin de semana

El único problema con este plan es que encontrar un largometraje que valga la pena suele tomar tiempo. Por eso, recopilamos para ti tres cintas distintas con un rasgo común: valen cada segundo.

No importa la que elijas, todas te sumergirán en un universo ficticio en donde atravesarás una verdadera montaña rusa de emociones hasta la resolución del conflicto central de su intensa trama.

La llegada (2016)

Adaptación del aclamado relato corto The Story of Your Life del escritor Ted Chiang, el largometraje inicia cuando un grupo de naves extraterrestres inesperadamente descienden hasta la Tierra.

Las autoridades militares convocan a la doctora Louise Banks, una brillante lingüista, para descifrar si los alienígenas que vienen en son de paz o realmente son una amenaza para la humanidad.

La mujer trata de aprender en tiempo récord a comunicarse con los invasores, quienes tienen su propio lenguaje, con el fin de descubrir la verdadera razón detrás de su misteriosa visita.

PUBLICIDAD

Dónde ver: Netflix / Prime Video

El origen (2010)

La producción gira alrededor de Dom Cobb, un ladrón con una extraordinaria habilidad: la capacidad de apropiarse de los secretos escondidos en el subconsciente de otros durante su sueño.

Su don lo ha vuelto muy solicitado en el mundo del espionaje, pero también lo ha forzado a vivir como fugitivo. Su único chance para cambiar su vida será hacer lo contrario: la incepción.

Solo deberá implantar algo en el subconsciente de un individuo en lugar de sustraerlo, pero la misión se complica debido a la intromisión de alguien que predice todos sus movimientos.

Dónde ver: Max

Tu nombre (2016)

La película de anime sigue a Mitsuha Miyamizu, una estudiante de secundaria que vive una aburrida vida en la ciudad rural de Itomori. Hastiada del pueblo, desea reencarnar como un chico de Tokio.

De forma inexplicable, ella empieza a cambiar de cuerpo de forma intermite con un chico de Tokio que no conoce: Taki Tachibana. Al entender lo que pasa, empiezan a comunicarse por mensajes.

Mientras logran superar con torpeza un desafío tras otro, ambos forjan un fuerte vínculo que poco a poco deriva en el nacimiento de sentimientos románticos hacia el otro. ¿Podrán coincidir?