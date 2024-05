Erika Buenfil y Ernesto Zedillo: Así fue la historia de amor entre ambos

La actriz mexicana, Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente Ernesto Zedillo, se conocieron en el emblemático club Baby’O de Acapulco, fue justo en ese sitio donde el joven empresario tomó la iniciativa de acercarse a la famosa, a pesar de la diferencia de edad entre ellos, aunque en varias oportunidades ella lo rechazó, hubo un momento en que decidió darle su número, empezando así su corto romance.

La historia de amor entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Erika Buenfil habló un poco de como fue su corta historia de amor con Ernesto Zedillo Jr., confesando que ella estaba interesada en otra persona, y que también le preocupaba la diferencia de edad entre ambos, ya que se llevaban 12 años.

La actriz compartió que estaba esperando su primer hijo del empresario de manera inesperada, pues estaba tomando pastillas anticonceptivas, aunque también tuvo un cambio de tratamiento, por lo que piensa que eso fue lo que conllevó a que quedara embarazada, indicando que esto la hizo sentir con “miedo, terror, ¿cómo le voy a decir?, ¿por qué con él?, fue breve, aparte me estaba cuidando”.

Sin embargo, recordó que tuvo un apoyo muy importante en su familia que la hizo seguir adelante para tener a su hijo, ya que, al decirle sobre el embarazo a Zedillo, este no había reaccionado de la mejor manera y, a pesar de que nunca dudó de que él fuera el padre, había quedado en verse con Buenfil, pero nunca pasó.

“Él no reacciona padre, se asusta un poco; sí me cree, pero no pensaba casarse, nunca dudó, yo decido tenerlo y él se aleja”, dijo.

Asimismo, también recordó que el empresario cambió su número de teléfono, lo cual la mantuvo angustiada durante varios meses, ya que él le había dicho que iba a estar pendiente de manera periódica, por lo que no esperó que este “se volviera a perder”.

A pesar de todo eso, Erika Buenfil dice que no le guarda rencor y siempre le deseará lo mejor para su vida, pues su hijo es el regalo más grande que pudo haberle dado.

“A ese hombre siempre le voy a desear bendiciones porque el regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido él me lo hizo, no hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado que el regalo que Ernesto me hizo”, dijo.

“Nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, entonces yo siempre, siempre, siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones”, explicó.