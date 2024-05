El tema de los tratamientos estéticos se ha vuelto cada vez más común dentro de varios espacios, en especial en algunas famosas que deciden someterse a uno; sin embargo, en ciertos casos han tenido reacciones negativas o complicaciones, como fue el caso de una de las presentadoras del programa ‘Hoy’, ya que tuvo que ser hospitalizada.

Se trata de Shanik Berman, quien es una de las conductoras que suele acudir frecuentemente al programa matutino de Televisa, la cual sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que ingresar de emergencia al hospital por una reacción que presentó luego de someterse a un tratamiento especial.

Conductora de ‘Hoy’ es hospitalizada tras complicaciones por tratamiento estético

Durante un espacio en Radio Fórmula, la famosa presentadora compartió su experiencia al someterse a un tratamiento estético, señalando que tuvo una reacción en el rostro.

“Me pusieron algo aquí, arriba de las comisuras de los labios y me hizo un efecto horrible. Me salieron dos bolas así, porque me dio una mala reacción. Acabé en el hospital”, dijo.

Pese a que Shanik Berman no compartió la fecha en la que el suceso ocurrió, explicó que fue una experiencia complicada, por lo cual decidió no volver a ponerse nada en el rostro.

“Yo salí normal, con nada, y de pronto me vino todo, acabé en el hospital. Después de eso no me volví a poner nunca nada más, también puede hacer alergia”, señaló.

Finalmente ante las críticas que surgen contra las mujeres que se someten a tratamientos, Shanik explicó que es totalmente normal el miedo a envejecer y presentar cambios, pero que se encuentra consciente del proceso, intentando concentrarse en el presente.

“Eso que dicen que da miedo envejecer, es como decir te da miedo que te salga una cana. Obviamente todo lo que traiga un malestar da miedo, pero para qué piensas en eso, qué tal que ni llegas, que te mueres mañana saliendo de tu casa. Todo mundo envejecemos todos los días”, comentó.