Lord Debling enamora en la tercera temporada de ‘Bridgerton’: ¿quién es el actor tras el rol?

La primera parte de la tercera temporada de Bridgerton introdujo una nueva sarta de personajes que generaron impresiones mixtas, pero hubo uno que logró enamorar a todos: lord Alfred Debling.

Al inicio de la nueva entrega, Penelope Featherington conoce a este encantador, pero singular soltero mientras busca un marido. Ambos tienen química y logran comprenderse con facilidad.

No pasa mucho antes de que Debling pida permiso a la madre de Featherington para proponerle matrimonio. Ella lo da, pero Colin Bridgerton decide luchar por el amor de “Pen” y arruina el compromiso.

Lord Debling es el pretendiente de Penelope Featherington en 'Bridgerton 3' | (Liam Daniel/Netflix © 2024)

A pesar de que las cosas entre ellos no funcionaron, el amable y reservado lord con muchas excentricidades para el siglo XIX sí logró conquistar por completo el corazón de los espectadores.

Gracias a esto, el público no solo se ha interesado más en el vegano y conservacionista, sino también en el actor que lo encarnó con gran carisma en los primeros episodios de la entrega.

¿Quién es el actor detrás del encantador lord Debling en Bridgerton 3?

Se trata del actor británico Sam Phillips . El artista nació en Londres, Inglaterra, el 31 de mayo de 1984 y creció en los sets gracias al trabajo de su padre, Nic Phillips, quien era director de televisión.

Desde muy temprana edad, Philips descubrió su vocación por la actuación y decidió convertirse en actor. “Quería estar frente a la cámara porque me gustaba la atención”, contó al sitio Shondaland.

“Y luego me di cuenta de que disfrutaba las cosas que disfrutan muchos actores, que es disfrazarse, contar historias, y pensé que era mágico”, agregó en la conversación con Valentina Valentini.

Sam Phillips encarna a lord Debling en 'Bridgerton 3' | (Instagram)

Con el fin de cumplir su sueño, Sam se unió al Teatro Yvonne Arnaud en Guildford, Londres. En este lugar, encarnó toda clase de personajes que lo ayudaron a curtirse mucho como intérprete.

Gracias a esta experiencia, consiguió su primer agente y comenzó a estudiar en la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Al finalizar sus estudios, consiguió un papel en una producción del Royal National Theatre: Lockwood en The History Boys.

La trayectoria de Sam Phillips, el nuevo galán de Bridgerton

A partir de entonces, el galán de 39 años de edad ha demostrado su talento y profesionalismo en una producción prestigiosa tras otra tanto sobre las tablas como en la pequeña y gran pantalla.

Su debut en la televisión fue con un rol secundario en la serie de televisión Starting Out en el año 1999. Desde su estreno, ha participado como histrión en otras 18 producciones de TV, según IMDb.

Las series Hotel Trubble (2008-2011), The Syndicate (2015) y la tercera y cuarta temporada de The Crown (2019-2020) son algunos de sus proyectos televisivos más destacados, además de Bridgerton.

Sam Phillips en la serie 'The Crown' | (Instagram)

En el cine, el artista ha destacado en seis proyectos cinematográficos, incluyendo algunos cortos. Su primer largometraje fue Late Night Shopping (2001). Mientras, el más reciente es Embers (2023).

De acuerdo a su perfil en IMDb, Sam también se estrenó como director con el corto Broken Meats (2018). Asimismo, se desempeñó como productor en Old School (2019) y The Daily Grind (2018).

En cuanto al teatro, ha brillado en diferentes puestas en escena, tales como Much Ado About Nothing, Inherit The Wind o Long Day’s Journey into Night, tan solo por mencionar algunas.

Sam Phillips encarna a lord Debling en 'Bridgerton 3' | (Instagram)

Sin embargo, a pesar de tener mucho tiempo en la industria, su popularidad ha estallado ahora gracias a su interpretación del amante de la naturaleza lord Debling y los comentarios en redes lo demuestran.

“Lord Debling, sin duda, ha sido la gema de la temporada”, “¡Estoy enamorada de lord Debling!”, “Sam Phillips hizo un gran trabajo esta temporada. Lord Debling es mi hombre ideal”, son algunas opiniones en Instagram.

En cuanto a su vida personal, el intérprete aparentemente está en una relación con otra de las estrellas de Bridgerton: la actriz Bessie Carter, quien encarna a Prudence Featherington, hermana de Penelope.