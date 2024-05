Gaby Spanic cuenta cuál es la cirugía de la que está arrepentida

La actriz Gaby Spanic ha tenido una carrera exitosa en la televisión, también ha sido admirada por su talento y belleza. La venezolana ha compartido con sus seguidores a lo largo de los años, entre algunas cosas, aspectos de su vida personal y profesional. Lo que más ha llamado la atención es saber acerca de sus experiencias con procedimientos estéticos.

PUBLICIDAD

No es raro que las celebridades opten por la cirugía plástica para mejorar o mantener su imagen en una industria donde la apariencia puede ser tan valorada.

¿De cuál cirugía se arrepiente?

No todos los procedimientos tienen resultados satisfactorios, y algunos pueden llevar a arrepentimientos. Tal fue el caso de Spanic quien confesó que se siente arrepentida de haberse quitado las nalgas.

“Es que yo no sé porque me dicen que yo me hice toda, o sea hay gente del medio que se ha hecho más cosas que yo, de hecho me arrepiento de que me quité nalgas, porque mucha gente se pone y no dice nada”, expresó.

Es importante reconocer que la decisión de someterse a cualquier procedimiento médico es individual. Las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen el derecho a la privacidad respecto a sus elecciones médicas.

Algunos de sus fans se expresaron a través de las redes sociales.

“Gabriela es una maravillosa actriz recuerdo que en la intrusa fue Gaby la protagonista y Marlene Favela salía de sirvienta, muy buenas las dos”.

PUBLICIDAD

“Se nota que las quieres Gabi destilas puro veneno se ve q le tienes envidia a Marlene”.

“Hace tiempo se decía qué ella estaba contemplada para el Maleficio para mí que por eso no supera a Marlene y eso que no fue éxito”.

Finalmente la famosa alegó que a veces los medios de comunicación social también inventan información sobre ella y de que toda su figura está hecha a punta de bisturí.