Yalitza Aparicio y Martha Debayle posan con JLO pero les llueven las criticas por este detalle

Jennifer Lopez visitó México para promocionar su nueva cinta ‘Atlas’ por lo que formó parte de distintos eventos y entrevistas en las que compartió con otras artistas mexicanas como es el caso de Yalitza Aparicio y Martha Debayle.

La diva del bronx no solo aparece como protagonista de la nueva trama de Netflix, sino también como productora por lo que se encargó de visibilizar el empoderamiento femenino en dicha producción.

Fue durante un brunch que Yalitza y Martha pudieron compartir con la famosa, para más tarde posar juntas, aunque las criticas no tardaron en aparecer en redes sociales contra las mexicanas.

Las criticas a Yalitza Aparicio y Martha Debayle tras posar con Jlo

Aunque Jennifer Lopez se llenó de elogios por la belleza al irradiar belleza con un vestido blanco de escote en forma de corazón junto con cinturón con detalles de dorados, tacones transparentes de estilo stilettos y peinado alto recogido con mechones sueltos, no sucedió lo mismo con Yalitza y Martha quienes han sido objeto de burlas.

Para la ocasión, Aparicio, quien se ha hecho un nombre en la industria de Hollywood, con un conjunto compuesto por un shorts alto junto con un cinto del mismo color, una camisa negra con estampado discreto y agregó a su estilo unos zapatos pumps que le aportaban elegancia.

Por su parte, Debayle apareció con un vestido blanco largo con gran adorno de flor en frente y unos zapatos dorados con gran plataforma. Pese a su intento de lucir sofisticada las criticas no tardaron en aparecer.

Y es que fueron muchos los que rechazaron los looks por los que apostaron la actriz y la presentadora, al considerar que no lucían a tono con al diva del bronx, en especial Martha quien recibió incluso comentarios de burla por el tamaño que ocupaba la flor en su vestido, mientras que a Yalitza una vez más le juzgaron su “falta de talento”.

“Yalitza está ahí , solo por querer imponer su forzada inclusión, porque no canta , no actúa , no baila , solo barrio y trapeo en la película Roma y ya”, “Martha de baile exagero !!!parece florero , Aveses lo menos es más”, “La única bien vestida es Jennifer López , menos es más”, “Jlo opacando a todas”, “Debayle que se retire esa.enorme flor o moño no sé qué es,que se lo retire”, han sido algunos comentarios.