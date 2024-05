“Se los compró y no se los quitó jamás”: critican a Cynthia Rodríguez por no quitarse esta lujosa joya

El 8 de mayo, Cynthia Rodríguez cumplió 40 años, y como ya es costumbre, Carlos Rivera la colmó de regalos entre arreglos florales de rosas y orquídeas y una lujosa fiesta donde usó un exquisito vestido de noche en color rojo, la pareja celebró junto a sus amigos en una velada que desató debate.

Dicho festejo se dio en un espacio con tintes de palacio con decoraciones florales y telas de color rojo aterciopeladas que le dieron un aire íntimo y lujoso a la fiesta, cosa que provocó una ola de críticas a la pareja por su ‘derroche’.

Cynthia Rodríguez en su festejo de cumpleaños Instagram: @christian_larah (Instagram: @christian_larah)

Los comentarios no se hicieron esperar, y retomaron la polémica sobre la relación de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, asegurando que se trata más de una ‘pantalla’ que de un verdadero amor y es que, algunos notaron acciones de la conductora donde aparentemente estaría evadiendo la mirada del cantante de ‘Fascinación’.

Cynthia Rodríguez recuerda su festejo de cumpleaños

Hasta ese día la polémica habría cesado, pero no fue gracias a un video en el que Cynthia Rodríguez recordó este especial momento que los fans volvierona arremeter contra ella y su forma de vestir por la que, en algún momento, la señalaron de ‘derrochadora’ y de querer parecerse a Georgina Rodríguez.

En su video publicaco, Cynthia Rodríguez escribió: “Recordando la sorpresa de cumple con la que me sorprendió mi amor. Sigue siendo mayo y sigo festejando la vida cada día”, dejando un clip en el que se alcanzaba a ver su casa cubierta de arreglos de rosas, orquídeas y bouquets de globos de corazón junto a otros en los que se leía “Feliz cumpleaños”.

La reacción de Carlos Rivera no se hizo esperar y le escribió: “Porque te mereces lo más grande de este mundo, los mejores cumpleaños… Y llenarte de mil flores por cada día vivido!”.

Critican a Cynthia Rodríguez por este detalle en su look

Sin embargo, la reacción de los fans no fue la misma y arremetieron contra Cynthia Rodríguez y su look, y es que muchos notaron que la cantante de 40 años no ha dejado de usar este accesorio en los distintos outfits que presume en redes.

Un usuario en redes sociales escribió: “Se compró esos aretes y no se los quitó jamás” y es que estos pendientes, la ex conductora de Venga la Alegría, los ha lucido en diferentes momentos, y cuyo valor ronda los 750 dólares, que se trata de un pequeño diseño con detalles de strass y el clásico logo de la famosa marca de moda CC.

Cynthia Rodríguez presume sus aretes Chanel Instagram: @cynoficial (Instagram: @cynoficial)

Este tipo de aretes, que fans acusaron a Cynthia Rodríguez de no quitarse, los comenzó a usar desde mediados de noviembre de 2015, presumiéndolos como un constante de sus diferentes outfits desde el bautizo de León, hasta el cumpleaños de Alfonso Helfon y hasta el festejo de Navidad, convirtiéndose en el favorito de las piezas de joyería que tenía, y que además demuestra que los pequeños aretes con ligeros toques de diamantes o pedrería son unos de los más versátiles que pueden encajar con cualquier combinación.