¿Por qué JLo no habló en español en México? Esta fue la razón

La actriz Jennifer López llegó a México para promocionar su más reciente película “Atlas”, que estará disponible en Netflix a partir de este viernes 24 de mayo. La también cantante estuvo en Ciudad de México junto a Simu Liu y Brad Peyton, el director, de la cinta de acción y ciencia ficción. Tuvo un encuentro con sus fanáticos en el Toreo Parque Central y también con la prensa.

Despampanante, así lució la artista de 54 cuando acudió a la sala de cine para el estreno con un vestido boho blanco con escote profundo en V, al que le añadió un camisón de gaza en capaz, de la cada de moda Chloé y unas sandalias de plataforma. Sencilla, fresca y sensual. Sus fans le gritaban “Jennifer, hermana, ya eres mexicana”.

“Atlas” trata de una analista llamada Atlas Shepherd, a la que JLo personifica, que no confía en la Inteligencia Artificial y se que une en una misión para capturar a un robot que toma su propio control, pero con que el aparentemente tiene algo en común, que resulta perturbador. La “Diva del Bronx” llega a tierras aztecas precisamente en medio de sus rumores de separación del también actor Ben Affleck.

Por esto en su encuentro con la prensa, indudablemente, algunos reporteros de la prensa rosa, no tardaron en preguntarle sobre su vida personal: “¿Es real tu divorcio con Ben Affleck?, ¿es un rumor? ¿Cuál es la verdad? Para la prensa mexicana, ¿cuál es la verdad de esta situación?” Ella respondió como toda una dama: “You know better than that (¿Sabes? Eres mejor que esto)”. Mientras que su compañero Liu remató: “No vengas aquí con eso, por favor”.

Toda la rueda de prensa fue en inglés, algo que muchos internautas cuestionaron, ya que ella habla muy bien en español por sus raíces latinas: “¿Y ella habla español, pregunto?”, “Deberían preguntarle cosas en español, sabemos que no es su primera lengua”, “Si habla español, por qué entonces viene a México a hablar en inglés” y otros fueron los comentarios en las diferentes redes sociales.

Sin embargo, antes de salir del lugar, lanzó un comentario bastante contundente sobre este tema: “Nadie me preguntó nada en español, pero ok”, así zanjó que respondió de acuerdo como le consultaron las dudas. Pero, cuando se trató del evento para fanáticos, sí lo hizo en castellano: “Yo me siento muy, muy emocionante por estar aquí. Hace un tiempito que no estaba aquí en México con toda mi gente. Los quiero tanto, gracias. ¡Qué bienvenida tan cariñosa!”.

La intérprete de “On the floor” lució su anillo de casada, además de que el atuendo que usó evoca al que llevó el día de su boda con Ben Affleck.