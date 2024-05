“Las mujeres envejecemos”: así defendieron fans a Diana Bracho tras críticas por aparecer “con rostro desmejorado”

Diana Bracho está considerada una de las actrices más importante de la industria del entretenimiento en México y Latinoamérica. Con 80 años ha deleitado a su publico con su talento y sigue trabajando con las dificultades típicas de la edad.

PUBLICIDAD

Y es precisamente eso lo que sorprendió a su publico esta semana cuando la primera actriz actuó en la obra de teatro ‘Madres e hijos’ junto al actor Juan Manuel Bernal. La obra se presentará durante 8 semanas a partir de esta semana en el Teatro Milán, ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México, reseñó el portal Milenio.

A propósito de esa presentación, un video que compartió en la red TikTok la usuaria identificada como Liz Basaldúa @liizbasaldua conmocionó a los fans de la protagonista de la telenovela “Cuna de Lobos”, quienes la notaron muy desmejorada en su estado físico, incluso necesitó de ayuda de su compañero para moverse.

“Qué grato poder ver a la señora Diana Bracho a sus casi 80 años en el escenario”, se lee en la descripción del clip que rápidamente rebasó el medio millón de visualizaciones.

Un saludo que dejó preocupación

En el saludo final de los actores que participan en la obra, Juan Manuel Bernal sostuvo del brazo a Diana Bracho mientras ambos recibían la ovación del público.

Este gesto de apoyo de Bernal hacia Bracho, quien aparentemente tiene dificultades para moverse, provocó numerosos comentarios sobre su estado de salud, además de los halagos por toda su trayectoria y por la brillante actuación.

“Hace poco la veíamos con fuerza y ahora se ve un poco más lenta. Tal vez sentimos que el tiempo pasó demasiado rápido”; “Del covid para acá todos nos envejecimos, como si nos hubieran cambiado a otra realidad”; “En que momento envejeció!!?? que cruel es el paso del tiempo. aprovechemos cada instante”; “Está irreconocible, hace un año hizo una novela”; “Ya sé que es normal envejecer pero no deja de impresionar verla así quizá porque hace tiempo que yo no la veía y no me imaginé que ya estuviera en los 80′s”.

PUBLICIDAD

“Las mujeres envejecemos”: así defendieron fans a Diana Bracho tras críticas por aparecer “con rostro desmejorado” Juan Manuel Bernal sostuvo del brazo a Diana Bracho mientras ambos recibían la ovación del público ( Medios y Media /Foto: Getty Images)

Otros usuarios la defendieron y destacan que llegar a su edad, montada en los escenarios, es sinónimo de una mujer con fortaleza y ganas de seguir adelante.

“Hermosa señora y actriz un fuerte aplauso y que dios me la siga conservando”. “Un monstruo en la actuación, mis respetos para este mujerón”. “Las mujeres envejecemos”. “Esos son los plausos q merecen Diana Bracho de pie y en vida”, son algunas de las menciones.