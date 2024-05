3 películas que abordan la relación entre madre e hija: te harán llamar a tu mamá al final

La relación entre madre e hija es una de las más fuertes que existen. El amor en este lazo es incondicional, profundo y puro. No obstante, a pesar de esto, también puede ser muy compleja.

Además del afecto genuino, la dinámica maternofilial se ve marcada por factores como las expectaciones sociales, la brecha generacional, las experiencias y batallas personales individuales.

A la par del desarrollo, la percepción de las mujeres hacia sus madres cambia: se dan cuenta de que no son perfectas y nadie les enseñó a ser mamás, lo que puede derivar en una mayor comprensión.

Sin embargo, en algunas ocasiones, incluso cuando se llegue a empatizar a un nivel mucho mayor con sus progenitores, los conflictos, la confusión y el distanciamiento pueden ser inevitables.

Tales complexidades en el lazo madre-hija han sido representadas en el cine en varias producciones. Aunque desde ángulos distintos, todas destacan lo bello y multidimensional que es este vínculo.

3 películas que retratan las relaciones entre madre e hija

Si te apetece ver uno de estos proyectos, a continuación, te presentamos tres de las películas que plasman mejor la relación de madre e hija. Si las ves sola, de seguro terminas llamando a tu mamá.

Lady Bird (2017)

La película con cinco nominaciones a los Oscar sigue la tensa relación entre una artística adolescente a punto de ir a la universidad que se hace llamar “Lady Bird” y su trabajadora madre, Marion.

La jovencita sueña con abandonar su vecindario en California para vivir la vida universitaria en la costa este del país, aunque su mamá quiere que se quede para ahorrar dinero y mantenerla cerca.

“Lady Bird” piensa saber más que su mamá y Marion, que su hija es muy testaruda. A lo largo del filme, van y vienen entre discusiones y tiernos momentos juntas a la par que tratan de reconciliarse.

Dónde ver: Netflix / Prime Video

Mi madre es una sirena (1990)

La cinta sigue a Rachel, una madre soltera que se acaba de mudar a Massachusetts tras su último fracaso amoroso. Ella se ha mudado con asiduidad para huir de sus examantes y otros problemas.

Charlotte, la mayor de sus hijas, resiente a su madre por esta situación e intenta ser lo más distinta a ella, por lo que quiere convertirse en monja. Pero, se enamora de un empleado de la iglesia.

La situación genera sentimientos encontrados en Rachel, quien tiene una relación inestable con su primogénita debido a su falta de autoridad y la renuencia de su hija a escuchar lo que dirá.

Entre muchas cosas, la cinta muestra lo difícil que puede ser para una madre dejar ir a su heredera y que cometa errores por su cuenta; en especial, cuando ella misma ya los ha cometido.

Dónde ver: AppleTV+ / Prime Video (solo en algunos países)

Todo en todas partes al mismo tiempo (2022)

El filme sigue a Evelyn, una mujer con un negocio en quiebra y un matrimonio al borde del divorcio que termina arrastrada a una aventura en el multiverso en donde solo ella podrá salvar al mundo.

Para eso, deberá conectarse a las vidas que podría haber tenido si no se hubiera casado y tenido a su hija, Joy. No obstante, la trama no es tanto sobre el multiverso como sobre el lazo madre-hija.

Evelyn y Joy nunca están de acuerdo y ninguna se esfuerza por ponerse en el lugar de la otra. A pesar de esto, la heroína haría lo que fuera por su unigénita y esta siempre necesitará a su mamá.