¿Pedro Piscal? La historia del pisco que es perseguido por los abogados de Pedro Pascal

Pedro Piscal vs Pedro Pascal

David Herrera es un chileno emprendedor, por nueve años su corazón estuvo en una pyme de transporte, prestando servicios de despachos a fundos agrícolas.

A inicios del 2023 tuvo una epifanía: crear una nueva marca de pisco bajo el nombre “Pedro Piscal”. Desde ese momento, el mundo ha sido cuesta arriba, enfrentando a grandes bufetes de abogados, pero aun no se rinde. ¿Adivinas por qué? Por la semejanza del nombre con el famoso actor de StarWars, Pedro Pascal, quien interpreta al Mandaloriano.

En esta imagen proporcionada por Disney+, Pedro Pascal en una escena de "The Mandalorian." Jon Favreau dirigirá la película "The Mandalorian & Grogu" que comenzará a ser producida este año, informaron Lucasfilm y Disney el martes 9 de enero de 2024. ( AP (AP)

El paso a paso del registro de la marca

A finales de 2022, en las fiestas de cierre de año, David se estaba tomando una “piscola” con familiares y amigos, cuando tuvo la visión de crear una nueva marca de pisco bajo el nombre de “Pedro Piscal”. Todos le dijeron que el nombre sonaba bien, que tenía “onda” y que podría ser llamativo. Con ese feedback inició los procesos de registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para tener la marca a su nombre.

En junio de 2023, la solicitud de registro de marca fue publicada en el Diario Oficial. Pasaron 30 días, correspondiente al período legal donde cualquier persona o empresa que se sienta afectada puede presentar una demanda de oposición (según la norma en Chile), cosa que no ocurrió.

Así, en agosto de 2023, David Herrera fue declarado dueño de Pisco Pedro Piscal en las clases 33 -para aguardiente de uva- y 35, administración de negocios, por un espacio de 10 años.

Todo parecía ir sobre ruedas. David comenzó a usar todos sus ahorros y presupuesto para avanzar con el emprendimiento. Para poder tener un producto de calidad premium, hizo alianza con la Pisquera Aba, oriunda del Valle del Elqui, en la Cuarta Región de Chile, para desarrollar la producción. El pisco sería una realidad.

Comienza el calvario

El primer contacto de David con los abogados que representan a Pedro Pascal fue por correo electrónico en octubre de 2023. Mediante email le solicitaron la cordial cesión de los dominios digitales (las direcciones de los sitios web) de Pisco Pedro Piscal al actor a quien representaban, para evitar una futura demanda y proceso judicial.

El emprendedor le pareció curioso, pero sin pensarlo mucho, respondió que no estaba interesado, porque era un proyecto personal, en el cual iba a estar concentrado durante los próximos meses. Tras esto, un segundo correo del estudio jurídico le ofrecieron USD 2.000 por la marca y el dominio de un sitio web, pedro-piscal.cl, lo que David Herrera volvió a desestimar.

Luego, en marzo de 2024, el bufete Silva -uno de los más grandes del país, representante a grandes empresas- presentó una demanda a David ante el INAPI, exigiendo dejar nula el registro de la marca por contravenir “el principio general de buena fe, y de las normas sobre competencia leal y ética mercantil al existir un claro interés de aprovechamiento comercial”.

Los abogados del actor que dio vida al Mandaloriano, detallaron en un documento de 68 hojas de extensión que “la marca busca generar lucro en base a aprovecharse de la fama del actor, generando confusión en los consumidores hacia un origen comercial errado”.

Pedro Pascal solo es la voz del mandaloriano Pedro Pascal solo es la voz del mandaloriano / Instagram The Mandalorian

Todo esto, viene después de un primer juicio, ante NIC Chile, donde el estudio jurídico logró despojar de los primeros sitios web comprados y registrados por David Herrera para su proyecto: pedropiscal.cl y pedro-piscal.cl, donde hicieron fuerza y presión amparados en el conocimiento mundial del actor.

La voz del emprendedor

“La verdad es que todo esto es abrumante”, indica el creador de Pisco Pedro Piscal, David Herrera. “Cuando se me ocurrió el nombre, fue un tema gracioso por el cruce de palabras, pero jamás buscando engañar a alguien o que fuera un producto inspirado en el actor chileno”, detalla.

“De hecho, la etiqueta del producto no tiene ninguna referencia a Pedro Pascal, o a alguna de sus películas. Es más, yo no he hablado con ningún medio de comunicación al respecto, como para que puedan decir que es algo en honor a él, o que estoy tratando de aprovecharme de su fama”, asegura.

“Siento que todo va cuesta arriba, sobre todo después de perder los dominios web. Creo que lo que me pasó fue porque me hizo falta una asesoría legal adecuada”, rememora. “De todas maneras, voy a seguir adelante, porque es un proyecto que me llenó de ilusiones desde que nació, con el que confío en poder dedicarme a algo distinto a lo que hacía, además de ser un producto de alta calidad”, sentencia.

Para cambiar el aciago derrotero, David buscó apoyo con experiencia en la materia, comenzando a trabajar con Ármate Abogados (armate.cl), el mismo estudio jurídico, especializado en propiedad intelectual, quienes tienen a su haber históricas victorias defendiendo los derechos de emprendedores chilenos como la “Amasandería Superpan”, “Harry Plotter”, y que actualmente representan a “Star Wash” (contra LucasFilm) y a la marca ‘Vegan Meat I Lovin It’, en un litigio contra McDonald’s”.

Los siguientes pasos

Por el momento, ambas partes, tanto el emprendedor como los abogados que representan al actor nacional radicado en Estados Unidos, se encuentran en proceso de recopilación de antecedentes adicionales para enfrentar la demanda de nulidad presentada ante INAPI, de cara a la propiedad de la marca Pisco Pedro Piscal.

Cabe destacar, que todo esto ocurre en paralelo a la solicitud de Pedro Pascal para registrar su marca “Pedro Pascal” en cuatro categorías, clase 3 (cosméticos, como aceites, perfumes y cremas), clase 25 (artículos de vestuario), clase 28 (adornos, juegos y juguetes) y clase 41 (producción cinematográfica, organización de espectáculos y asociados), todas las que son distintas a la cual está asociado al Pisco Pedro Piscal. Ninguna de ellas apuntaría a que el actor quiere producir pisco en algún momento.

