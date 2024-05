“Parecen indigentes”, los looks sencillos e informales de Katie Holmes y Suri Cruise por los que las critican

La actriz y su hija fueron criticadas por sus looks "desarreglados"

Katie Holmes es una de las actrices más famosas de Hollywood, que también es considerada una gran modelo y sin duda su hija Suri Cruise, a quien tuvo con Tom Cruise, heredó su belleza.

PUBLICIDAD

La hermosa joven ya tiene 18 años y es toda una belleza, que dicen que se parece a sus dos padres, especialmente a Tom, con quien no tiene mucho contacto desde hace años.

Katie se caracteriza por sus looks modernos, elegantes y juveniles, pero recientemente fue captada con su hija Suri paseando por las calles de Nueva York, y sus looks no gustaron.

Los looks de Katie Holmes y Suri Cruise por los que dicen que parecen “indigentes”

Mientras Katie Holmes y su hija Suri Cruise iban de paseo madre e hija, la actriz llevó unos jeans anchos, con suéter tejido cuello alto beige y maxi abrigo en el mismo tono y complementó con tenis negro.

La famosa no llevaba maquillaje y lucía su cabello al natural. P or su parte su hija Suri llevó jeans a la cadera anchos, con una camiseta blanca y una chaqueta de mezclilla oversize con zapatos en tono marrón y el cabello recogido.

Aunque lucían muy cómodas y naturales, las dos recibieron duras críticas, asegurando que no lucían nada fashion y hasta parecían “indigentes”.

“¡Parecen sin hogar!”, “Parece que fueron al cubo de basura y cogieron las cosas más sucias y arrugadas y se las pusieron antes de su salida”, “no entiendo cómo ellas con tanto dinero se visten tan mal”, “hasta yo me visto mejor que ellas”, “¿Qué le pasó a Katie?”, “¡Son bonitos pero usan ropa terrible!”, y “¿Qué pasa con esa ropa horrible y grande? Parece que llevan puesto un saco de mezclilla azul”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tanto Katie como Suri aman llevar looks de mezclilla, y dejan claro que ese es su estilo y el hecho de tener dinero no quiere decir que siempre deban ir vestidas de lujo, lo que deja ver su sencillez.