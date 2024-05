“Para mí la música tiene poder”: Celeste Sanazi le da voz a las mujeres a través de su música

Celeste Sanazi es la prueba de que no puedes huir de tu destino y que tarde o temprano termina encontrándote. Su historia comienza a los cuatro años, cuando su vena artística se asomó, formando parte de obras de teatro y posteriormente incursionando en la música en la que busca generar un impacto a través de sus versos.

“Nació todo de muy chiquitita, casi por necesidad. Yo siempre digo esto de que tenía cuatro años, me acuerdo que yo estaba saliendo de disfrazarme con toda la ropa de mi mamá y estaba mal maquillada con zapatos de ella, y mi mamá me miró y dijo no, ‘bueno, yo ya no sé qué hacer con vos’, te voy a mandar a teatro y me empezó a mandar a teatro, a los dos años a danza y nada, y un poco como que el camino me fue indicando para donde ir”.

La cantautora argentina de 29 años platicó con Nueva Mujer para contar más detalles acerca de su música, sus pasiones y su nuevo sencillo ‘Candela’, en el que hace un llamado por las mujeres que alguna vez han sufrido algún tipo de violencia, promoviendo el cambio por el que se lucha todos los días alrededor del mundo.

Celeste Sanazi estrena 'Candela' Cortesía (Cortesía)

“El mensaje no es que estamos, no es que te tiene que cansar que yo hable de eso, porque yo estoy cansada de caminar por la calle y tener que taparme y realmente, o sea, es algo que yo antes intentaba minimizarlo un poco como para poder sobrevivir, pero la realidad es que el mensaje urge y a mí me incomoda mucho las necesidades sociales y lo que es muy notorio, que todo el mundo finja demencia, que todo el mundo mienta para convivir, que todo el mundo haga como que no está pasando eso”.

Para la construcción de ‘Candela’ se reunió con el artista mexicano Omar Yubeiliy y José González, donde narran una historia sobre una mujer que es acechada hasta encontrar un trágico final a través de ritmos urbanos, mezclando con géneros como la salsa, buscando hacer cercano un problema social a través de sus melodías.

“No tengas duda de que todo mi disco va a tener ese mensaje en cuestión de géneros, también va a ser como no sé, a mí me gusta ponerme un poco controversial y un poco explorativa, entonces queremos hacer que la producción musical también tenga este juego de amalgamar géneros, de encontrar sonidos”

'Candela' de Celeste Sanazi Cortesía (Cortesía)

Añadió que para ella todo es una forma de expresión y que, el arte sirve como un medio para generar un cambio, crear conciencia y alzar la voz por aquellos que tienen miedo y por los que no tuvieron la oportunidad de contar su historia.

“Para mí todo es una forma de expresión, una forma de poder poner en la mesa lo que se oculta e intentar saber que el arte tiene este superpoder de hacer justicia, ya sea en forma de canción, ya sea en forma de banderas, en forma de mural. Para mí la música tiene poder y tiene una responsabilidad. Toda mi música en realidad tiene un mensaje, un doble sentido, mensajes que no terminan de escucharse a la primera”.

La argentina, radicada en México, contó que fue mucho su curiosidad la que la trajo al mundo artístico; si bien, la actuación se convirtió en una parte fundamental en su vida y su carrera, en la música encontró un punto donde podía expresarse como ella tanto deseaba.

“Siempre fue como este lugar de para no volverme tan loca, para poder encontrar un cauce, a tanta energía, a tanta sensibilidad, a tanta emoción” explicó Celeste Sanazi y se describió así misma como una mujer que desde muy chica se cuestionó todo: “A mí siempre me dio mucho ruido las reglas tan marcadas, todo tan seguro, tanto que me estás imponiendo la forma de ley. Bueno, bueno, te escucho, pero arguméntalo mejor”.

Pero no solo sus letras impulsan a generar un cambio, también su forma de ser, con una esencia aguerrida que transmite a través de sus redes sociales demostrando que las mujeres no tienen que ser lo que espera la sociedad, sino ellas mismas, y es que, Celeste Sanazi es rebelde, es atrevida y poderosa, invitando a su público a salir de la caja y romper el molde.

Celeste Sanazi Cortesía (Cortesía)

“El desafío de estar vivo, la mujer lo tiene más, tiene que jugar a ser fuerte, a ser ahora empoderada, ahora lo puedo todo. En la práctica, ¿cuánto sale realmente sale ser la mujer empoderada que lo puede todo cuando en realidad se siente sola?”, declaró Sanazi, y agregó la importancia de salir de la caja para sentirse verdaderamente vivas:

“Yo creo que permitirse la libertad de ser lo que te vaya sirviendo en ese momento, hace que la vida sea mucho más linda, porque no estás todo el tiempo teniendo que sostener el personaje. En mi caso siento que mientras más me permito ser diferente, en la medida que vaya evolucionando, me voy descubriendo en vez de rigidizando y eso me parece que es sentirse vivo”, zanjó la cantautora de 29 años.

Aguerrida, libre y directa, el camino de Celeste Sanazi no ha sido fácil, aunque el mundo artístico la llamó desde que fue muy joven, en su adolescencia cuando tenía 17 años, se encontró con un profesor que le dijo que no podía continuar su carrera debido a los nódulos en la garganta que tenía, pero firme a su idea, luchó hasta alcanzar su sueño, ese mismo que la tiene a punto de lanzar un álbum y próximamente presentarse en live sessions y en un futuro poder trabajar con artistas como Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y hasta Los Ángeles Azules.