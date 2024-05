“Le hizo bien cortar con Nicki Nicole”: Peso Pluma reaparece con ‘cambio de look’ y desata suspiros

En febrero pasado, Peso Pluma estuvo en el ojo del huracán luego de que fuera captado en un casino de Las Vegas junto a la influencer, Sonia Sahar, esto mientras aún sostenía una relación con la argentina, Nicki Nicole, razón por la que en ese momento se llevó el título de infiel.

Tras darse a conocer el video donde se ve a la influencer tomando del brazo al cantante de corridos tumbados, Nicki Nicole reaccionó dejando un contundente mensaje en el que se leía que su relación había llegado a su fin:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Nicki Nicole rompe con Peso Pluma Nicki Nicole afirmó que se enteró de la infidelidad a través de las redes sociales. (Instagram @pesopluma nicki.nicole)

Sin embargo, meses después de que la pareja diera por finalizada su relación, la sombra de su romance todavía los persigue, a ella con el lanzamiento de su nueva canción que muchos consideraron como una tiradera a Peso Pluma, mientras que él, ha sido relacionado con otras mujeres como Gabrielle Britez y la brasileña Anitta, con quien lanzó el tema ‘Bellakeo’.

Peso Pluma reaparece y su ‘nueva imagen’ desata suspiros

Tras una serie de especulaciones sobre un posible romance con Anitta, Peso Pluma reapareció en las calles de Nueva York, y fue su look el que despertó la duda entre los fanáticos que le preguntaron si se había hecho algún cambio y es que su imagen provocó una ola de suspiros.

El cantante de ‘Ella Baila Sola’ fue captado dando un paseo en Nueva York donde posó con un atuendo de la marca ‘Chrome Hearts’ que se compuso de una sudadera negra con la tipografía estampada alrededor del cuello y bermudas del mismo color, que destacó con un contraste de tenis blancos y pulidos. Para los accesorios, Peso Pluma, optó por unas gafas de sol y una gorra, un atuendo tan simple y atinado que lo mantiene como uno de los artistas con más estilo.

Solo basta recordar los atuendos Gucci, Versace, Balmain y Balenciaga que ha usado en sus diferentes presentaciones, optando por un estilo urbano y oversize que ha llamado la atención de los especialistas en moda.

La reacción de los fans al reciente ‘cambio’ de Peso Pluma

Como era de esperarse, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar, y fueron sus seguidoras las que le preguntaron si se había hecho algún cambio estético, pues lucía mucho más guapo, mientras tanto, otros comentaron que se notaba que se estaba rehabilitando y que se encontraba en paz desde su separación con Nicki Nicole.

En los comentarios se leía: “Que se hizo el man??? Cambio bastante”, “Se ve muy bien con este cambio de imagen, le favorece mucho, oficialmente va emprender su nueva era y vamos a estar allí”, “No puede ser... que se hizo, lo veoooo diferente, pero es un diferente que gusta”, “Para los que no creen en los glow up después de cortar”.