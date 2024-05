El “bombazo” que golpearía a Letizia y que arruinaría por completo el cumpleaños de la infanta Sofía

Jaime del Burgo, figura central en el reciente escándalo que ha sacudo a la monarquía española, ha vuelto a poner contra la pared a la Zarzuela. El abogado, altamente vinculado al entorno de la reina Letizia, anunció una serie documental que promete revelar secreto muy comprometedores sobre la consorte real. Se trata de un anuncio que sembró temor en la institución monárquica y ha generado especulaciones sobre su potencial impacto.

Jaime del Burgo amenaza nuevamente a la monarquía española

Primeramente, Del Burgo había planea plasmar su información en una obra literaria, pero decidió cambiar de formato hacia una producción del tipo documental de ocho episodios de duración: “El libro que prometí será en su lugar una serie de televisión de ocho capítulos, en formato película y documental. La produciré después de verano y podrá verse en 2025″, escribió en la red social X , en un polémico mensaje que incluía una fotografía de Letizia Ortiz.

La decisión de Jaime del Burgo de cambiar su formato para uno audiovisual, según cuenta la experta Maica Vasco, no es una casualidad. El abogado quiere que la situación tenga la máxima exposición y repercusión. Y no solamente eso: podría ver la luz coincidiendo con el cumpleaños número 18 de la infanta Sofía. Un momento muy crucial en el matrimonio real, pues podría causar un divorcio y problemas de custodias.

Un nuevo problema llegaría con la mayoría de edad de la infanta Sofía

“Coincidimos con Jaime Peñafiel que la advertencia que hizo Jaime Del Burgo en las redes sociales de sacar el año que viene una serie de ocho capítulos no es una amenaza hueca y vacía. Estoy convencida de que Jaime del Burgo lo va a hacer realidad. El hecho de que haya sustituido el libro por la serie es porque considera que va a tener más impacto. También porque este señor es un poco sádico”, comenta la experta.

Experta habla sobre el tema

“Jaime del Burgo va a sacar la serie un poco antes, no mucho, dos o tres meses antes, de que la infanta Sofía cumpla la mayoría de edad, porque va a ser la tormenta perfecta. De hecho, estoy de acuerdo con Jaime Peñafiel de que la casa real está asustada, no solo Letizia. Va a ser un disparo en toda la línea de flotación. Va a ser una bomba de racimo en todo el palacio de la Zarzuela. Un golpe del que, a mi juicio, va a ser difícil ponerse en pie. Como Jaime del Burgo cuente lo otro, lo que Peñafiel no escribió en el libro ‘Letizia y yo’, va a ser terrible”, concluyó.