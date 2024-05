Como toda una dama, Érika Buenfil habla de fotos de su hijo con su papá y fans le aplauden por este motivo

Erika Buenfil ha dado mucho de qué hablar en estos días debido a unas fotografías que circularon de su hijo Nicolás conviviendo con su padre, Ernesto Zedillo Jr. Esto sucedió el pasado domingo 19 de mayo, cuando el joven pasó un domingo familiar junto a su media hermana Isabella, hija de Zedillo Jr. y Rebeca Sáenz.

Nicolás compartió las fotografías con la frase: “Lis sis”. También publicó un par de historias en las que se le ve disfrutando de una carne asada junto a su papá. Esto desató toda una lluvia de comentarios en redes sociales de internautas que aplaudieron saber que el político sí convive con su hijo y que Érika Buenfil, lejos de empujar a una distancia, ha hecho un buen trabajo fomentano la relación.

“Nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido. Bien por ellos y que sanen las heridas que tengan que sanar por el bien de sus hijos”. “Es bueno que las cosas sucedan en el tiempo de Dios,si este contacto hubiera ocurrido cuando él era un bebé, te habrías enamorado de él enseguida y habrías corrido el riesgo de que te lo quitaran. Era un BB muy guapo. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después”. “Qué bueno que el papá agarro la obda, además es su único hijo. Nunca es tarde para enmendar errores”, se lee.

Érika Buenfil habla de la reacción de fans sobre la convivencia de su hijo con su padre

La historia de la maternidad de Érika Buenfil ha estado llena de dimes y diretes, entre quienes la critican de “haberse metido” con un político y quienes la celebran porque siempre se ha hecho cargo de su hijo, sin necesitar de nadie, lo que a su vez ha llevado a que Ernesto Zedillo Jr. sea señalado de abandonarlos.

Si bien fue una sorpresa para todos que Nicolás compartiera fotos con su padre, la propia actriz confesó que ella no esperaba la reacción de la gente, quienes expresan que ha dado “una cátedra de madurez”.

“Yo no me lo esperaba, la verdad, y lo celebro mucho, lo celebro porque para Nicolás es… como saludable, es como conciliar algo, como cerrar un círculo o una ficha del rompecabezas que la tenía en la mano, pero no la terminaba de armar. De ahora para adelante creo que se va a sentir mucho más confiado”, expresó la actriz.

Si bien ella siempre ha sido muy reservada con ese aspecto de su vida, dejó muy claro que no tiene ningún problema con que su hijo haya subido las fotografías ya eso también demuestra que no hay temas legales de por medio con el padre de este.

“Se comunica conmigo Ernesto y me dice: ‘¿Ya llegó Nicolás?’, [respondo] ‘sí, ya llegó’, dijo ‘¿ya viste?’, le dije ‘sí, gracias’, dijo ‘rompimos internet’, o sea que estaba de acuerdo, cosa que le agradezco de verdad, de corazón, que lejos de pensar en demandas ni nada, que nunca por mi cabeza pasó, hubo sugerencias por supuesto, y yo dije ‘frijoles, pero en casa’”.

Con esto, algunos incluso han comparado la actitud de Érika Buenfil con la de Aracely Arámbula, a quien muchos han señalado de hablar mal de Luis Miguel públicamente. “Qué cátedra de madurez nos dió Erika Buenfil con las fotos que ayer subió su hijo con su papá… no como las que se expresan del papá de sus hijos como “el cucaracho” pero bueno! Hay niveles”. “Érika como siempre una dama, comportándose a la altura”, se lee en redes sociales.

Durante muchos años, Érika decidió mantener en secreto la identidad del padre de Nicolás, protegiendo su privacidad y la de su familia. Sin embargo, la reciente revelación de las fotografías ha sido un motivo de gran alegría para la actriz, quien ve con buenos ojos la relación que su hijo mantiene con su padre biológico.