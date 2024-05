Orgullosa: Itatí Cantoral presumió el debut de su hija María Itatí como cantante

Bien dice el dicho que “lo que se hereda no se hurta” y así lo demostró María Itatí Cruz, la hija menor de la actriz Itatí Cantoral durante el homenaje que le rindió a su abuelo Roberto Cantoral y en el que también participaron su madre y su tío José, el pasado 17 de mayo. Esta es la segunda vez que los hermanos ofrecen el show “Los Cantoral: Noche no te vayas”.

PUBLICIDAD

Con este espectáculo, le rinden tributo a su padre, quien falleció hace 13 años. La primera presentación de ellos fue en el 2023. José ha sido el productor musical y director de la presentación, por lo para esta nueva entrega decidió incluir a su sobrina menor, de 15 años, pues cuando la escuchó cantar por primera vez supo que por sus venas corre sangre artística.

“Mi hermano José la escuchó cantar hace mucho y me dijo: ‘¡Qué bonito canta María!’ y desde chiquita mi papá me dijo que ella iba ser cantautora como él, y mi hija tenía un año cuando él murió. Yo creo que lo trae en el ADN, porque tiene buen oído, es multinstrumentista, compone muy bonito, entonces, siempre está con mi hermano José, porque tienen mucho en común y es como su segundo padre, por eso me dijo que tenía que entrar al show”, contó la actriz de 49 años en una nota publicada por el diario El Universal de México.

Para la villana de telenovelas, ver a su hija cantar fue el mejor regalo del Día de las madres, ya que tuvo la oportunidad de presenciar tres generaciones en el escenario: las canciones de su padre, ella y su hermano como intérprete, y a la adolescente también. “Mi amor hermosa @mvriacantoral cantas como los ángeles. ¡Te amo tanto! Noche, no te vayas”, escribió Itatí en su cuenta de Instagram este lunes 20 de mayo, como parte de la descripción de video en el que la chica demuestra todo su talento.

Los fanáticos de la artista le dejaron sus comentarios de cariño: “Muchísimo éxito en todo lo que hagas, María Itatí 💗 las ‘itatifans’ siempre estaremos aquí para apoyarte”, “Canta hermoso como la mamá 😍😍”, “Hermosa tienes unos grandes maestros bendiciones”, “Sacó el talento de su abuelo, el gran Roberto Cantoral”, le escribieron.

Esta no es la primera vez que María Itatí canta en público, pues el 12 de diciembre del año pasado, acompañó a su madre a cantarle “La Guadalupana” la Virgen de Guadalupe en su día. La chica sorprendió con su gran talento; sin embargo, su show en “Los Cantoral: Noche no te vayas” fue grandioso, ya que esta vez tuvo una participación en solo, que la hizo brillar y derritió de felicidad a sus padres.