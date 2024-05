“Lo que le hicieron a Belinda no es nada feminista”, Nodal dice que Cazzu le enseñó del feminismo y los atacan

Cazzu y Nodal son una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo, que ha formado una hermosa familia con su hija Inti.

PUBLICIDAD

Su relación ha estado llena de polémica desde el principio y aunque han pasado casi dos años, siguen lloviéndole críticas y ataques debido a la relación que el mexicano tuvo con Belinda.

Y es que aseguran que en diferentes oportunidades tanto el cantante como la argentina le han enviado indirectas a la intérprete de “Amor a primera vista”, pues no la supera.

Y ahora, Nodal desató la polémica de nuevo al hablar sobre Cazzu y asegurar que ella le enseñó mucho del feminismo.

Qué dijo Nodal sobre el feminismo que le enseñó Cazzu y por qué los critican

Durante una reciente entrevista a Primer Impacto, Nodal habló de su relación con Cazzu, y detalló que ha aprendido mucho del feminismo gracias a ella.

“Ella representa tantas cosas que están bien en la vida. Y ella me enseñó mucho de feminismo. Yo tenía una idea tan tonta de lo que era el feminismo”, dijo el cantante, pero esto desató indignación.

Y es que comenzaron a cuestionar qué clase de feminismo le enseñó Cazzu, pues aseguran que él ha hablado mal de Belinda y su novia le ha lanzado indirectas.

PUBLICIDAD

“Feminista y vive con un hombre que habló de su ex pareja”, “Lo que le hicieron a Belinda no fue nada feminista”, “Si tan feminista es que hacía tirándole indirectas a Belinda 🙄”, “A saber qué clase de feminismo le está enseñando la mujer que curiosamente tira indirectas a otra”, “yo no lo veo feliz con ella 😢😢”, “Me cae gordo y no me gustan sus canciones”, y “no sé qué feminismo será el de Cazzu, porque no es nada solidaria con la ex de él”, son algunas de las críticas que ha recibido.