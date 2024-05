“Inconcebible que haga eso a la madre de sus hijos”: Así fue como Piqué contrató a influencer francés para que insultara a Shakira

Si algunos pensaban que la controversia entre Shakira y Gerard Piqué se había calmado en las últimas semanas, se equivocan. Las redes sociales siguen hurgando en la vida privada de la ex pareja y en esta oportunidad se encontraron con un video que ha generado polémica.

PUBLICIDAD

Resulta que el usuario @770carito publicó un extracto de una entrevista que le concedió el exfutbolista a un influencer francés, @AmineMaTueTV, quien le coloca una canción donde nombran a la cantante barranquillera.

La letra de la canción insulta a Shakira, pues la llaman supuestamente “prostituta” y en el video se observa a Piqué quitándose los audífonos sonriendo cuando escucha el nombre de la madre de sus hijos.

“#Piqué permitió anoche que un streamer francés pusiera una canción donde llama prostituta a #Shakira”, escribió el internauta que publicó el video en la red X (antes Twitter), donde aparece Piqué burlándose de la cantante junto al Youtuber @AmineMaTueTV.

“Todo estaba tan planeado que antes de que la nombraran él se quita los audífonos pero sin poder disimular su sonrisa maquiavélica de oreja a oreja. La canción es una burla a la selección 🇪🇦 y de paso meten a Shakira por ser la entonces pareja de esa es... de la vida. ¿Qué pretende este tipo sin vergüenza?”, añade el usuario @770carito.

Los fans en defensa de Shakira “es un mal padre”

Los fans salieron en defensa de la cantante colombiana, considerando a Piqué “un mal padre” por permitir que ofendan de esa manera a la madre de sus hijos, Milan y Sasha.

“Mala persona y mal hombre, mal padre”, “Hacerle eso a la madre de sus hijos ??? No le importa nada , ni a sus hijos”, “Ese hombre es una basura, él es que necesita terapia, es él, el que no pasa página”, “Esa sonrisa se le va a borrar cuándo lo llame la jueza por lo de Arabia Saudita”, “El quiere esto; que hablen de él. “Le gusta la cámara es una vedette frustrada. Pobre tipo”, son algunos de las opiniones que han generado este video en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Álbum nuevo y gira mundial

Mientras esto sucede, Shakira sigue triunfando con su nuevo álbum “Las mujeres ya no lloran” y preparando una gira mundial donde la barranquillera regresará a los escenarios para deleitar a su publico.

“Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo, Biza, me voy de gira Biza… ¡Me voy de gira por fin!”, dijo a la cantante junto a Bizarrap en el festival de Coachella realizado en abril.

“Las mujeres ya no lloran World Tour” inicia en noviembre en Estados Unidos, aun cuando no han dado fechas precisas de los conciertos.

En una transmisión a través de TikTok, también Shakira confirmó su visita a México. “Necesito que me manden el wishlist, la lista de deseos de las canciones que quieren que cante. Yo ya sé las que voy a cantar, pero por ahí puedo escuchar uno que otro pedido (...) Sí voy a tocar en México, claro que voy a ir a México, voy a ir a Ecuador, todavía no les puedo decir cuándo, pero pronto les voy a decir las fechas”, dijo la artista.