Selena Gomez sorprende con sus looks en Cannes pero con uno la tunden y con otro le llueven halagos

El Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos y glamorosos del mundo, celebra anualmente lo mejor del séptimo arte en la encantadora Riviera Francesa. Desde su fundación en 1946, Cannes se ha convertido en un punto de encuentro entre cineastas, actores, críticos y aficionados de todo el mundo.

Pero este festival no sólo es una plataforma para el estreno de películas altamente anticipadas, sino también un escaparate del estilo y el glamour, donde las estrellas desfilan por la icónica alfombra roja, marcando tendencias y dejando una huella indeleble. Es así como este año, Selena Gomez se ha convertido en una de las estrellas de las que más se está hablando en redes sociales.

Si bien Lily Gladstone, Anya Taylor-Joy, Hunter Schafer, Emma Stone y Eva Longoria han deslumbrado en su paso por la alfombra roja y en cada uno de los eventos que se dan durante el Festival, la estrella de ‘Only Murders in the Building’ no se ha quedado atrás con sus looks. Eso sí, entre el abanico de combinaciones que ha mostrado, uno la ha llevado a ser halagada y con el otro, fue blanco de criticas por “parecer viejita”.

Critican a Selena por vestirse “como viejita”

Selena hizo una entrada triunfal en Cannes, Francia, luciendo como una auténtica estrella. La actriz fue vista en la ciudad francesa llevando un minivestido blanco de punto con peplum de la marca Self-Portrait, acompañado de elegantes tacones de tira en blanco y negro.

Para completar su sofisticado atuendo, Selena optó por unos pendientes de Jennifer Meyer, unas gafas de sol blancas y un bolso de Aspinal of London, mostrando su impecable sentido de la moda. Además, aprovechó para posar amablemente con los fans que la esperaban, irradiando encanto y elegancia.

A pesar de esto, la actriz se volvió blanco de burlas y criticas por su aspecto pues algunos consideran que “debería vestirse más juvenil”. Además, los haters aprovecharon para señalar “su mala postura” y su “siempre cambiante” físico.

“Que rara .... no le entiendo nada, ni su humor, ni au ropa, ni su “estilo” (si es q tiene) ... no sé... le URGE un buen asistente de imagen y de estilo y de todo”. “Parece una abuelita”. “Debería vestir más juvenil”, se lee en redes sociales.

El look de diva de Selena Gomez en el Festival de Cannes

Poco después de aterrizar en el sur de Francia el viernes, Gómez fue vista saliendo del legendario Hôtel Martinez con un vestido digno de una estrella de cine. Para su salida nocturna, la actriz eligió un vestido azul marino ceñido a su figura que presentaba una silueta sexy con hombros descubiertos combinada con un escote pronunciado acentuado con volantes de tela negra. Para el calzado, la actriz optó por unos zapatos de tacón negros con punta y un pequeño bolso a juego.

Aunque algunos aseguran que “rompió las reglas” con este conjunto al combinar negro con azul, fueron más los aplausos que se llevó. “Ella es tan bonita”. “¡Que bonita! 😍 Muy sonriente con el público, sus fans, la prensa que sin ellos pues no hay carrera artística 👏💯🌸✨”. “Le sienta muy bien el negro ❤️ y labios rojos”. “Una diva!! me encanta cómo le queda”. “Hermosa, sencilla elegante”.

Ante las críticas que ha recibido, muchos han salido en su defensa. “Lo que me importa de ella es que es accesible con sus fans y se toma el tiempo de tomarse unas cuantas fotos. Que tal otros que creen que tienen ganado el mundo y pasan como rayo”. “Cuando van a entender que no es por gusto, es por su enfermedad (Lupus). Sus huesos se ven afectados, postura, se hincha, etc etc”. “Selena hace su mayor esfuerzo todos los días por ser mejor y salir adelante con todo y su enfermedad pero ustedes sólo critican”, expresan.

Cabe destacar que la presencia de Gomez en este festival es importante pues presentará su película “Emilia Pérez”, luego de un exitoso año con la serie ‘Only Murders in the Building’.