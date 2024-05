“No me gusta”: Peso Pluma revela cómo surgió su famoso peinado y causa sorpresa en los fans

Si hay algo que caracteriza a Peso Pluma es su famoso peinado en forma de mullet. Tanto así, que ha inspirado a miles de hombres y jóvenes a copiarlo, bautizándolo con su nombre propio. No obstante, contrario a lo que la mayoría cree, el cantante no disfruta su look.

PUBLICIDAD

Así lo reveló en su más reciente visita al programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, explayándose sobre los orígenes de este particular estilo capilar que le ha traído críticas y elogios en iguales proporciones.

¿Cómo nació el peinado de Peso Pluma?

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello, fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera”, comenzó a relatar al respecto el intérprete de Ella Baila Sola.

En la charla, agregó que esto sucedió mientras estaba en Medellín, Colombia, y veía que el corte estaba saliendo “mal”.

No obstante, cuando terminó el peluquero de hacer su magia, miró que no se veía “tan mal” y decidió dejárselo, sin imaginar todo el furor que causaría más adelante. “Me lo dejé y los niños se volvieron locos”, señaló.

Y después bromeó: “Es por eso que lo mantengo (el peinado) en este momento”, reconociendo que le gustaría probar algo distinto, pero se ha vuelto una marca insigne de su imagen como artista y “todos lo quieren”.

Lo que no se esperaba Peso Pluma, es que el carismático presentador también quiso probar cómo se vería con ese corte de pelo, así que sacó una peluca que imitaba perfectamente el peculiar peinado del cantante, provocando risas y asombro tanto en el público como en el mismo Hassan.

La aparición del mexicano en el popular programa vino a la par de una actuación musical, ya que Peso Pluma interpretó su nuevo éxito “La Durango” de su álbum “Éxodo”, acompañado de Eslabón Armado.