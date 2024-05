Meghan Markle y el detalle que la une a Amber Heard que causa repugnancia

Aunque Meghan Markle no mantienen amistad alguna, sus vidas cuentan con algunas similitudes pues la ex duquesa de Sussex no solo se alejó de la realeza, sino también del mundo de la actuación, mientras que la ex de Johnny Deep se ha tomado un tiempo alejada de la actuación tras perder el juicio contra su ex esposo.

Pero además de esta coincidencia en sus vidas, ahora ambas han enfrentado una dura situación que las une inesperadamente y ha indignado a más de uno en redes sociales, aumentando aun más las criticas que las celebridades enfrentan a diario.

Meghan Markle se une a Amber Heard este 2024

El mundo de Hollywood es bastante amplio por lo que cada año son exaltados los mejores famosos pero también los peores y más odiados, al haber una lista encargada de enumerar a quienes han recibido más criticas y rechazo.

Este 2024 ha sido expuesta la lista y ha sido encabezada por Meghan Markle, seguida de Amber Heard y aunque son al menos 20 los famosos que aparecen, la ex duquesa y la actriz se han llevado la peor parte.

Ambas se han posicionado como las más odiadas del 2024, aunque también han liderado en los últimos años ante las polémicas que han enfrentado. De un lado tenemos a Meghan acusada de haber sido la causante de que el príncipe Harry abandonara a la royal family y del otro a Heard quien quedó malparada en 2022 cuando expuso pruebas falsas sobre el maltrato por el que denunció a Depp.

Fue en 2020 cuando Meghan y Harry decidieron renunciar a sus títulos reales apra instalarse en Estados Unidos y desde entonces se han encargado de lanzar distintos secretos y criticas a la corona británica, situación que ha causado indignación en redes sociales.

De igual manera, Amber se tuvo que mudar a España y vivir incluso con un nuevo nombre para intentar dejar atrás su pasado, en especial, su relación con el protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

Otros de los famosos que están incluidos en esta lista de los más odiados son: Ellen DeGeneres, príncipe Harry, Oprah Winfrey, Bill Cosby, Jada Pinkett Smith, Sean Peines, Santiago Carlos, Jake Paul, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kanye West, Tekashi 6ix9ine, Logan Paul, Kylie Jenner, James Corden, Hilaria Tomás y Marcos Zuckerberg.