La tierna historia de amor entre Verónica Toussaint y su novio: “Le dije que tenía cáncer en la segunda cita”

La mañana de este viernes 17 de mayo nos despertamos con la triste noticia de la muerte de Verónica Toussaint. A sus 48 años, la famosa de televisión perdió la lucha contra el cáncer. Fue diagnóstica hace tres años con la enfermedad y aunque parecía haberla superado, tuvo una recaída en los últimos días que terminó de la forma más trágica.

PUBLICIDAD

Es por eso que las redes sociales y los medios de comunicación le hacen un sentido homenaje y recuerdan los momentos más lindos y alegres que dejó en vida. Uno de esos fue su historia de amor.

La misma Verónica Toussaint contó en varias ocasiones que se enamoró justo cuando iniciaba el proceso de su enfermedad. Entonces decidió batallar en los dos frentes de una manera inspiradora, ya que su compañero decidió apoyarla desde que la conoció.

Según una reseña de Milenio, Verónica Toussaint le dijo a su novio que tenía cáncer en la segunda cita. Ella pensaba que iba a salir corriendo, pero su respuesta fue quedarse y acompañarla como todo un caballero en un cuento de hadas.

“Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio y le dije: ‘ahora es cuando, si te quieres salir corriendo porque yo voy a empezar todo este proceso y está difícil’ y me contestó una joya: ‘al contrario, va a ser un honor estar contigo”, contó la conductora durante un episodio de Divina Comida.

“Era la segunda vez que me veía en su vida. Era el segundo date, después fuimos a mi casa, me da mi primer beso y me dice una joya: ‘besas cabr… por fa no te mueras’ y solté un carcajadón y para mí la comedia es súper importante y que me haya dicho eso fue increíble y que además esta persona que decidió quedarse en mi peor momento físico y momento más intenso, espiritual y mental y le decía: ‘ojalá te quedes y aguantes a que pase este tiempo y que me conozcan con mi energía, como soy yo’. Hizo que esos seis meses fueran increíbles”, dijo sobre el inicio de su historia de amor.