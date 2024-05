El gesto de Wendy Guevara con unos reporteros: Estaban bajo el sol esperándola y les invitó bebidas

En un acto de amabilidad y buen humor, la famosa influencer Wendy Guevara se volvió viral tras invitar bebidas a un grupo de reporteros que se encontraban trabajando bajo el sol. Todo ocurrió cuando Wendy fue sorprendida por los periodistas mientras se encontraba dentro de su camioneta. Lejos de molestarse, Wendy mostró su característico buen humor y su sencillez.

Al notar que los reporteros estaban expuestos a las altas temperaturas del día, decidió interactuar con ellos de una manera que dejó en claro su preocupación por su bienestar. “Les voy a invitar un refresco porque traigo un p*nche solazo” , exclamó Wendy, notoriamente preocupada por el calor que los periodistas estaban soportando.

Wendy Guevara siempre se ha caracterizado por su simpatía

Sin dudarlo, Wendy comenzó a buscar en su bolsa dinero en efectivo para comprar las bebidas, todo mientras comentaba, “mira como están sudando”. En un gesto que resaltó su personalidad cómica y espontánea, tomó uno de los celulares de los reporteros para capturar el sudor visible en sus rostros, provocando risas entre todos los presentes.

En medio de este momento divertido, Wendy también se aseguró de que su gesto no fuera malinterpretado. Pidió a los reporteros que no fueran a cortar el clip y tergiversar la situación, bromeando con que no dijeran que ella los había humillado dándoles dinero. “No vayan a cortar el clip y después digan ‘Wendy nos humilló con dinero’”, dijo con un tono juguetón.

Además, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ética profesional de los periodistas, pidiéndoles de manera desenfadada que no fueran tan chismosos. Este gesto y sus palabras mostraron una vez más su autenticidad y capacidad para convertir una situación cotidiana en un momento memorable y viral. La interacción se difundió rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la actitud de Wendy. Muchos destacaron que su amabilidad proviene de su propia experiencia con dificultades, y que entiende lo que es trabajar bajo el sol. Su sencillez y espontaneidad le han permitido conectar con la gente de una manera muy especial.