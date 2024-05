El gesto con el que JLo habría confirmado ruptura con Ben Affleck y hasta evidenciaría la razón

Parece que las cosas entre Jennifer López y Ben Affleck no están nada bien y aunque ya había señales, pruebas y reportes que están a punto del divorcio, la famosa habría confirmado con solo un gesto.

Se dice que ya no viven juntos y que el actor abandonó la casa que compraron y donde vivían juntos, además que no se les ha visto juntos en mucho tiempo.

Y ahora, la famosa dio la estocada final con un detalle a través de las redes que encendió las alarmas e hizo pensar a muchos que las cosas con Ben están muy mal.

Qué hizo Jennifer López que supuestamente habría confirmado los rumores de separación de Ben Affleck

En medio de los rumores de ruptura y divorcio , Jennifer López quedó en evidencia al darle like a una publicación en Instagram que habla sobre las cualidades de una pareja que podrían conducir a una relación poco saludable.

“No se puede construir una relación sana con alguien que carece de integridad y seguridad emocional, no respeta su tiempo, carece de habilidades de comunicación, y no tiene un fuerte sentido de sí mismo”, decía la publicación a la que la famosa le dio like.

Jennifer López La famosa encendió las alarmas al darle like a esta publicación (@yourcourageouscomeback/Instagram)

Además, detallaba que si una pareja “no sabe quién es ni qué quiere no hay estabilidad ni base para el crecimiento en el romance”, lo que dejaría en evidencia no solo que terminaron o que están mal, sino las razones.

La mujer que compartió este post en redes Lenna Marsak, quien es “entrenadora de relaciones”, compartió el like de JLo en su publicación, que hizo desde marzo de este año, pero fue hasta esta semana que la cantante le dio me gusta, lo que haría sospechar a muchos y aseguran que no es mera coincidencia.

“Acabo de conectarme a IG y me di cuenta de que @jlo me gusta mi publicación 😯 Jlo o su equipo de PR, me lo quedo 😂”, escribió la usuaria en sus historias de Instagram, y de hecho, a pesar del revuelo que esto ha causado, la famosa no ha quitado el like de la publicación.