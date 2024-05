Defienden a Benny Blanco, pero les sale mal: “esas cosas no se aplauden”

El nombre de Benny Blanco siempre ha sido uno de los más importantes en la industria musical debido a sus contribuciones como productor, compositor y multiinstrumentista. A sus 36 años, Blanco ha dejado una huella imborrable en la industria, colaborando con algunos de los artistas más icónicos y produciendo innumerables éxitos que han dominado las listas de popularidad a nivel mundial.

Su gran oportunidad llegó de la mano de Britney Spears, coescribiendo y coproduciendo el sencillo exitoso “Circus”, que se convirtió en un fenómeno global. Posterior a esto, se abrió paso con Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry y Maroon 5. Entre los artistas con los que ha podido trabajar está nada más y nada menos que Selena Gomez, su actual novia y lo que ha generado tema de conversación actual en redes sociales.

El romance entre Selena y Benny había sido muy criticado debido a la personalidad irreverente del productor sin embargo, es ahora que todo parece haber cambiado a su favor.

Benny Blanco se convierte en ‘el novio ideal’

Selena Gomez / Benny Blanco La cantante se ha mostrado enamorada del productor. (Instagram (@selenagomez))

Si bien en un inicio los internautas no dejaban de criticar a Blanco por su actitud “infantil” y “desagradable” en redes sociales, con el lanzamiento de su libro de cocina, ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, llegó la oportunidad de redefinir su imagen. Y es que a la par de esto, dio varias entrevistas en las que pudo mostrar su lado más dulce.

Blanco ha expresado que su novia es una inspiración para él y que está muy orgulloso de ella.

“Nos reímos todo el día, ella me inspira. Llego a casa del trabajo y pienso que tuve un buen día. Le pregunto, ¿Qué hiciste tú? ‘Oh, acabo de filmar esto con Meryl Streep y luego fui a una recaudación de fondos y ahora estoy grabando’. Mi día suena como una m***da comparado con el de ella”, dijo entre risas en The Howard Stern Show.

Asimismo, durante su participación en The Drew Barrymore Show, señaló:

“Ella es la mejor y más genuina persona. Todo es completamente real. Como todos los días, cuando me despierto y me gusta caminar junto al espejo, camino hacia ella y pienso, me miro y pienso: ‘¿Cómo llegué aquí? ‘”.

Selena Gómez La cantante compartió estas picantes fotos en el cumpleaños de su novio (@selenagomez/Instagram)

La forma en la que el productor se ha expresado de su novia, tiene a muchos internautas enamorados de él pero algunos han salido a expresar que todo lo que ha hecho y dicho sobre su relación, no es nada extraordinario, sino lo mínimo” que un hombre debería hacer por su novia.

Pero lo que ha soltado la discusión ha sido un video viejo en el que revela que “nunca le ha sido infiel” a nadie.

“Nunca he engañado a nadie. Nunca lo he pensado. Mi mamá es mi mejor amiga y me educó y no sé, la veo y siempre habla de estas historias de terror sobre los hombres con los que salió y yo sólo pensaba que quería ser mucho mejor que todos esos sujetos”, señala.

““Eso es de admirarse”, eso es lo mínimo y como debería ser 😭😭barras en el suelo”. “Uhh... si ese es el listón, tengo que empezar a decirles a las chicas con las que estoy intentando salir, que, al igual que Benny Blanco, nunca he sido infiel.”. “¡Guau! ¿Nunca ha engañaron? ¡¡¡Lo amo ahora!!! QUÉDATELO SELENA *sarcasmo”. “Bueno pero estamos de acuerdo que esto no es razón para endiosarlo verdad?? No engañar es lo mínimo que un hombre podría hacer por amor y respeto a su novia”, expresaron usuarios.

Esto por supuesto, no significa que Benny está mal respecto a lo que ha expresado sobre Selena o que sea una mala persona sino que no hay que perder de vista que hay cosas que parecen “extraordinarias” pero en realidad son valores o acciones básicas para que una relación funcione.

¿Qué significa entonces “lo mínimo” en una relación de pareja?

Lo “mínimo”, cuando se habla de una relación, es una frase que se usa para describir lo mínimo que necesitas de esa relación. El requisito esencial que tienes de la ecuación es la lista que tendrás como parte del mínimo indispensable en una relación.

Los estándares mínimos son los requisitos mínimos de cualquier socio potencial que pueda tener. Si has esperado mucho tiempo para tener una relación, has salido con muchas personas equivocadas o has estado soltera durante mucho tiempo antes de finalmente encontrar una relación con respeto y apoyo mutuo, ambas partes tienen que esforzarse para que las cosas funcionen el día a día y a futuro.

Selena Gomez La cantante y su novio Benny Blanco han sido muy criticados (Instagram)

Algunos ejemplos de “lo mínimo” que deberías de esperar de tu pareja son: