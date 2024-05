“Ya se parece a Lyn May”, piden a Martha Higareda que “pare con el bótox” por su apariencia en este video

Martha Higareda es una de las actrices más famosas de México, pero también de las más polémicas, pues constantemente la acusan de inventar historias para sorprender a todos.

Y es que la famosa ha contado miles de anécdotas que ha vivido con diferentes actores e historias de su vida, que a muchos les resulta increíble e insólito, por lo que dicen que inventa y exagera.

Sin embargo, la famosa sigue triunfando y se ha dedicado, junto a otras cosas, a hacer un programa junto a Yordi Rosado que lleva por nombre De todo un mucho.

Martha Higareda compartió un video del reciente programa de De todo un mucho, en el que habla de la “arquitectura, pero su rostro se llevó la atención.

Y es que aseguran que se ve muy diferente y aseguran que la actriz mexicana “está abusando del bótox”, por lo que le piden que no se aplique más, pues ya no parece ella y hasta la han comparado con Lyn May.

“Es mi impresión o su cara de ella ya se ve más llena de botox”, “Que onda con la cara de Martha…”, “Deja de hacerte cosas en la cara… ya te pareces a Lyn May 😢”, “tan linda que eras y ahora ya ni te pareces que horror”, “Ya se ve muy madreada Martha Debayle”, “ya párale con el bótox por favor”, “Ya se le ve la cara de Lyn May”, y “No manches Martha ya no te pongas Botox …. En buena onda, ya tu cara no se mueve, perdiste la expresión en su totalidad”, fueron algunas de las críticas en redes.

Incluso muchos han especulado que esté embarazada, pues ven que su rostro luce diferente, pero hasta los momentos la mexicana no se ha referido a esto en sus redes.