“¿Tiene calambres?”: Hija de Angelina y Brad Pitt sorprende con sus pasos de baile pero le llueven críticas

Shiloh Jolie Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, ha crecido y ya tiene 17 años, convirtiéndose en una mujer independiente que sigue sus sueños.

Desde hace años, la joven ha optado por dedicarse al baile, dejando claro que no quiere seguir los pasos de sus padres sino quiere seguir su pasión y lo hace muy bien en la academia a la que asiste.

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt sorprende con sus pasos de baile pero la critican

Recientemente salió a la luz un video en el Shiloh, de 17 años, está bailando y lleva el cabello corto, una camiseta oversize y pantalón deportivo.

La joven muestra sus mejores pasos de baile haciendo una coreografía ella sola, pero aunque tiene el mejor estilo, las críticas no pararon.

“No entiendo como le llaman baile a eso”, “Esos hijos de famosos salen como raraross”, “Lo siento pero no es un baile bonito. No tiene gracia para bailar”, “¿tiene calambres? Que raro baila no le veo el talento”, “Yo pensé que se estaba electrocutando jajajajaja”, “Bueeenoooo esos gringos no saben bailar 😂”, y “No tiene talento para el baile hay que ser francos”, fueron algunas de las crueles críticas que recibió.

Sin embargo, también hubo quien salió a defender y aseguraron que baila muy bien y que existen diferentes estilos y tipos de bailes, que aún muchos desconocen o no entienden y por eso la critican.

“El baile no solo es lo clásico, existe la danza contemporánea, el hip hop y muchas variaciones del baile según cultura y muchos factores”, “Me fascina su personalidad ♥️💪🏼”, “A mi me gusta como baila”, “Los que critican seguro son peores”, “🔥 tiene el flow que se necesita para triunfar. 👏”, “Que bella es Shiloh y se desenvuelve muy bien bailando , en ese género”, y “Es Su Creación y se dejó fluir, y bailó como lo siente, por qué no la dejan ser”.

Shiloh está a punto de cumplir los 18 años el 27 de este mes y los medios indican que se irá a vivir con Brad Pitt, pues aunque está en disputa con su madre, la joven es la única que lo apoya y tiene una gran relación y amor por él.