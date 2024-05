Christian Nodal revela que Cazzu no quería ser su novia pero esta decisión logró cambiarlo todo

Si algo marcó la vida de Christian Nodal fue su admiración desde siempre por la trapera argentina, Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. A dos años de conocerla, hoy comparten una hermosa familia con su pequeña Inti y acumulan un sin fin de anécdotas que los convierte en una pareja muy sólida.

PUBLICIDAD

Nodal que estuvo de visita en República Dominicana fue el invitado especial del programa “Noche de Luz”, conducido por Luz García. Allí abrió su corazón y confesó todo lo que tuvo que hacer para conquistar a la argentina.

“Yo la miraba toda guapa, toda bella, decía ´mamasota´, es mi crush, ´te quiero hacer un hijo, ¿Cómo te explico?, ella a mí me encantaba, le mandé una canción solamente pa´ vernos y conocernos”, confesó el cantante de regional mexicano quien dejó claro que Cazzu era “mi amor platónico”.

Recomendados:

Un concierto y la decisión

Nodal comentó que con el primer encuentro con la trapera quedó gratamente sorprendido al verla cantar todas sus canciones en un concierto que él ofreció en Metepec, Toluca.

Asegura el mexicano que ella no estaba convencida de ser su novia, pues temía que el vínculo que estaban forjando cambiara.

“Ella no quería ser mi novia, pa´ empezar, decía: ´-Si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando´, pero yo ya estaba emperrado, esta mujer me vuelve loco, me encanta y ella me decía: ´-Vamos lento, vamos despacio´”.

Pero Christian decidió que sí era el momento, se mudó a Argentina, compró casa y carro y se lanzó a la conquista de Cazzu. “Me decía: ´-Por favor, tranquilo´, y al día siguiente ya me había comprado una casa, ya tenía el carro”.

Ambos no quieren matrimonio

La admiración por la cantante argentina creció aun más, pues dijo que es una mujer que se informa y le ha hecho entender algunos aspectos relacionados con el feminismo.

Asegura Nodal que por ahora no están interesados en casarse, están muy felices disfrutando de su amor y de la pequeña Inti.