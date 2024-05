¿Qué es la dermatitis seborreica? El padecimiento que sufre Romina Poza hija de Mayrim Villanueva y Jorge Poza

Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, comienza a hacerse su propio nombre dentro de la industria del mundo del espectáculo, al igual que sus padres y luego de haber culminado la telenovela ‘Tu vida es mi vida’, se ha tomado unas vacaciones por Europa.

La joven de 23 años también retomará las grabaciones de la segunda temporada de la serie ‘Isla Brava’, junto a Fernanda Castillo y Bárbara López. Sin embargo, en medio de sus días de relajación ha vivido un trágico momento.

Y es que Poza se fue directamente a España y al haber días calurosos en dicho país no contaba con los cambios climáticos, por lo que comenzó a verse afectada por las bajas temperaturas al no contar con la vestimenta y productos adecuados.

“Amanecí con crisis de dermatitis y me duele horrendo y se me olvidaron mis cremas. SOS”, dijo en sus redes.

¿Qué es la dermatitis seborreica que padece Romina Poza?

Según el portal MedlinePlus esta enfermedad dermatitis es un trastorno cutáneo prolongado (crónico) que consiste en erupciones pruriginosas y descamativas.

Esta condición trae como consecuencias picazón, hinchazón y enrojecimiento continuos, pues las personas que la padecen tienen una piel mucho más sensible que otras al no contar con proteínas específicas que mantienen la barrera protectora contra el agua.

Romina Poza La joven actriz reveló su padecimiento. (Instagram)

Además, de estas complicaciones, quienes la padecen también pueden enfrentar a menudo asma o alergias estacionales: rinitis alérgica o eccema, aunque hay que mencionar que la dermatitis no es causada por las alergias.

En el caso de Romina las bajas temperaturas le alteraron su piel, pues según ella misma confesó no contaba con las prendas adecuadas ni con sus productos de cuidados.

“A mí me dijeron playa y yo dije: ‘Claro, calor, claro que sí’, y obviamente nada más traje una sudadera y fue porque dije ‘nunca hay que dejar, a lo mejor la usas’ y me traje la sudadera menos calientita del universo, ya me prestaron una. El punto es que estoy escondida en una van porque no manches el frío que hace, el viento está perrón y estoy escondida en lo que me pasan”, agregó la actriz.

La hija de Mayrin comienza a resonar en el mundo artístico tras debutar en 2023 en las telenovelas al formar parte del elenco de la serie ‘Isla Brava’ y desde entonces ha ido sumando proyectos.

Romina heredó la belleza y talento de sus padres quienes son de los actores más reconocidos de México.