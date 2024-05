El nuevo rostro de Francesca en ‘Bridgerton’: ¿quién es la actriz tras el rol en la entrega 3?

La tercera temporada de Bridgerton finalmente llegará a Netflix este jueves 16 de mayo no solo con una historia de amor emocionante, sino también con las actuaciones de un gran elenco de estrellas.

Encabezado por Nicola Coughlan y Luke Newton, el reparto de la nueva entrega trae de vuelta a rostros familiares, pero también la adición de luminarias inéditas en esta producción de Shondaland.

Tal como Hannah Dodd, la actriz que reemplazó a Ruby Stokes como intérprete de Francesca Bridgerton en esta temporada de la serie basada en las novelas superventas de Julia Quinn.

¿Quién es Hannah Dodd, la nueva actriz de Francesca en Bridgerton?

Hannah Francesca Katie Dodd nació en Colchester, Reino Unido, el 17 de mayo de 1995. Desde los dos años de edad, la intérprete se sumergió en el mundo de las artes escénicas a través del baile.

Al crecer, su sueño era convertirse en bailarina profesional y comenzó a modelar para financiar su carrera. Dodd tuvo gran éxito modelando e incluso protagonizó una campaña de Burberry en 2014.

Más adelante, obtuvo su licenciatura en Danza Teatral en el London Studio Centre en 2017. No obstante, su destino dio un giro radical y terminó convirtiéndose en actriz a tiempo completo.

“Yo era bailarina y eso era todo lo que siempre quise hacer”, reveló en una reciente entrevista a Fabric. “Cuando estaba en la escuela hacía ballet, tap y danza contemporánea, y luego me dediqué al teatro musical. A través de eso comencé a actuar, pero siempre fue que iba a ser bailarina”.

“Luego conseguí un papel en una campaña de Burberry, bailando, pero también actuando, y conseguí que mi agente de actuación gracias a eso, cuando tenía 18 o 19 años. Todavía estaba en la escuela de danza en ese momento, pero seguí audicionando y simplemente me enamoré de la actuación”, contó.

“Creo que me di cuenta de que lo que tanto amaba de la danza y el movimiento era el elemento narrativo, y creo que inicialmente simplemente no tenía la confianza para creer que podía hacerlo yo misma, sin usar la coreografía”, explicó.

“Cuando conseguí mi primer trabajo, interpretaba a una bailarina, así que esos dos mundos se unieron. Y nunca miré hacia atrás… No fue una decisión consciente dejar la danza, pero así fue como fue mi carrera, y estoy muy feliz y agradecida de que así fuera”, confesó.

Hannah tuvo su debut actoral en la serie Find Me in Paris (2018-2020). Desde entonces, ha estado imparable encadenando un papel tras otro en varias producciones para la pequeña y gran pantalla.

En la televisión, la joven artista británica ha mostrado su talento en series como Harlots (2018), Pandora (2020), Anatomía de un escándalo (2022) y Flowers in the Attic: The Origin (2022).

Mientras, en el cine, ha brillado en las películas Luchando con mi familia (2019), Eternos (2021) y Enola Holmes 2 (2022). Su rol de Francesca es el más importante en su carrera hasta ahora.

Sin embargo, ya tiene varias producciones más pactadas. “No sé si realmente puedo mencionar cuáles son, pero acabo de terminar de filmar un par de proyectos, así que también tengo algunas cosas más por salir después de Bridgerton, lo cual es realmente emocionante”, dijo a Fabric.

“Es posible que en algún momento me lance a otro proyecto, por lo que todo está muy ocupado, pero de una manera realmente encantadora. Realmente bonito y manejable. Y luego, sí, con suerte volveremos a filmar la próxima temporada de Bridgerton en algún momento…”, agregó.

Hannah Dodd interpreta a Francesca Bridgerton en la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Liam Daniel/Netflix © 2024)

¿Cuál es la historia de Francesca en Bridgerton?

A lo largo de las dos temporadas anteriores, Francesca –interpretada entonces por Stokes– aparece en un total de cinco episodios. Al igual que el resto de los Bridgerton, ella sale en el primer capítulo de la serie en el debut de su hermana mayor, Daphne.

No obstante, se marcha de Londres para quedarse a vivir con su tía Winnie en la ciudad rural de Bath. Al final de la primera entrega, meses después de su partida, vuelve a Mayfair. Daphne le pide que le enseñe lo que aprendió y ella toca el fortepiano.

En la segunda temporada de Bridgerton, Francesca participa solo en los primeros tres episodios de la producción de Netflix. En la mayoría de sus apariciones, ella está tocando su piano. Ahora, en la tercera entrega, es su turno de hacer su debut en sociedad.

Hannah Dodd interpreta a Francesca Bridgerton en la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Liam Daniel/Netflix © 2024)

Luego de mucho tiempo en Bath, la sexta de los Bridgerton ingresará en el mercado matrimonial. Por esa razón, pasará gran medida de la primera parte de la temporada 3 conociendo pretendientes y aprendiendo a cortejar, una situación que la intimida.

“Definitivamente hay un aire de inocencia en ella”, aseguró Dodd a Tudum. “Los debutantes son muy jóvenes. Aunque se prepararon para estos momentos durante toda su vida, no puedes replicar un baile o pretendientes que nunca has conocido antes de acercarse a ti…”.

“Ella no está luchando contra eso. Ella irá a estos bailes. Está intentando encontrar un marido”, apuntó. “Creo que la diferencia es que a ella no le entusiasma. No ha pasado toda su vida soñando con cómo será el día de su boda y cómo será su marido. Ella simplemente sabe que es su momento y que esto es parte de la vida, y allá vamos”.

Hannah Dodd interpreta a Francesca Bridgerton en la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Liam Daniel/Netflix © 2024)

Además de la introvertida jovencita, la actriz detrás de ella también estaba muy nerviosa al encarnarla en su debut. “Francesca se ha estado preparando para (debutar). Filmarlo fue absolutamente aterrador porque fue bastante temprano en la producción”, reconoció.

“Allí había un poco de vida imitando al arte. Ella estaba nerviosa y yo estaba nerviosa. Ella observaba a la gente y yo observaba a la gente para aprender. Estábamos pasando por esto juntas”, resaltó sobre interpretar a su complejo personaje.

El público podrá ver a Hannah Dodd como la pragmática Francesca Bridgerton cuando la tercera temporada de Bridgerton se estrene a nivel mundial en Netflix el próximo 16 de mayo de 2024.