“De crianza ajena no se habla”: tras ser exhibida por sacudir a su hijo, mamás salen en defensa de Rihanna

Conocida por su poderosa voz, estilo innovador y talento multifacético, Rihanna ha dejado una marca indeleble en la industria musical. Desde sus comienzos en Barbados hasta convertirse en una de las artistas más influyentes del mundo, su trayectoria es un testimonio del poder del talento, la determinación y la autenticidad.

Pero más allá de su éxito en la música, la intérprete de ‘Umbrella’ también ha demostrado ser una empresaria exitosa con su propio emporio de maquillaje Fenty Beauty, con el que además ha iniciado un movimiento revolucionario no solo transformó la industria, la diversidad y la representación en la moda y la belleza.

Desde hace unos años, Rihanna optó por alejarse de la música para asumir el papel más importante: el de mamá. En septiembre de 2020, anunció sorpresivamente que estaba esperando su primer hijo con su pareja, el empresario A$AP Rocky. Aunque la cantante optó por mantener ese aspecto de su vida en lo más privado posible, con su segundo bebé, nacido en 2023, se ha permitido mostrar un lado más vulnerable y tierno de su vida fuera del escenario.

El pasado 12 de mayo, la cantante, junto a A$AP Rocky celebró el segundo cumpleaños de su hijo mayor, RZA. La fiesta estuvo llena de diversión con piscinas de pelotas, globos y resbaladillas, pero un momento en particular llamó la atención de los espectadores y generó controversia en las redes sociales.

Mientras los paparazzi capturaban imágenes de la feliz familia, se puede ver a Rihanna cargando de manera aparentemente peligrosa a su hijo, lo que generó críticas por parte de algunos usuarios. De inmediato, mamás salieron a defenderla, alegando que “de la crianza ajena no se habla”.

“Repita conmigo ella es su madre ella sabe lo que hace . NO DEBO METERME EN CRIANZA AJENA”. “Mi papá jugaba peor conmigo esta generacion enserio me tiene HARTA!”. “Eso no es nada eso es normal no veo nada de malo aquí por todo quieren crucificar a una madre famosa etc todo lo quieren hacer sonido con personas que saben lo que hacen sus hijos”. “Eso todas las madres lo hemos hecho quien diga que no es mentirosa”. “Ella no hizo nada malo. Yo lo hacia y lo sigo haciendo y hasta vueltas les doy”, se lee en redes sociales.

¿Por qué no hay que señalar la maternidad ajena?

La crianza de los hijos es un tema profundamente personal y único para cada individuo y familia. Sin embargo, en la era de las redes sociales y la constante exposición pública, parece que se ha convertido en puntos de discusión y debate para muchos. Es importante recordar que cada quien se mueve acorde a sus propios valores, circunstancias y experiencias, y juzgar o cuestionar la maternidad ajena puede ser perjudicial y poco constructivo.

No existe una única forma “correcta” de criar a los hijos. Lo que puede funcionar para una puede no ser adecuado para otra, y viceversa. Las diferencias culturales, económicas, sociales y personales influyen en las decisiones de cada quien y es importante respetar y valorar esta diversidad.

La crítica, en lugar de promover un sentido de comunidad y apoyo mutuo, puede llevar a sentimientos de inseguridad, culpa y aislamiento.