¿Su relación con Belinda? Nodal revela cuál fue su peor error y lo tilda de “una gran estupidez”

Una reciente entrevista de Nodal lo ha vuelto a poner en la palestra por las revelaciones que dejó el cantante mexicano, donde se confesó sobre el peor error que ha cometido en su vida. Después de una temporada de excesos y escándalos, que incluyó el fin de su relación con Belinda, el intérprete ha vuelto a la calma y ahora es un padre de familia, que ha conformado con Cazzu y su hija, Inti.

No obstante, esta etapa dejó bastante secuelas en sí, unas que todavía padece, como sus tatuajes, los cuales ha intentado borrar con sesiones de láser, las cuales además de ser costosas, duelen y dejan heridas en medio del proceso de recuperación.

¿Cuál fue el peor error de Nodal y por el que todavía se arrepiente?

En la charla citada por People, Nodal habló sobre el peor error de su vida y no fue precisamente llenarse la cara y el cuerpo en general de tinta para distanciarse de la típica imagen de cantante regional mexicano, en medio de las comparaciones con Vicente Fernández.

En cambio, considera que su peor error fue retirarse su dentadura natural para incorporar diamantes a su sonrisa, un procedimiento que según declaró, le costó la astronómica cifra de 800 mil dólares.

“Lo más estupido e imbécil que he hecho en mi vida en cuestión de [gastar] dinero y eso, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes. No tengo dientes [los diamantes] están ahí”, declaró el famoso en una conversación con el programa, Noche de Luz, de la presentadora dominicana, Luz García.

“Ese es el ego malo que no hay que hacerle caso”, agregó, notándose visiblemente arrepentido. Para ello recurrió a Isaac de Angel City Jewelry, que aunque hizo un buen trabajo, hoy considera que fue muy irresponsable gastar esa cifra en ese detalle, algo que le enseñó la pandemia cuando le cancelaron sus conciertos. “Ahí entendí y dije ‘Tengo que cuidar mi dinero y ser más inteligente’”, comentó.