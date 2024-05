“Ese certamen escoge mujeres preparadas”: Sheynnis deja a todos con la boca abierta con sus dotes de cantante

Sheynnis Palacios vive un momento difícil en su vida y es que fue exiliada de su país Nicaragua tras ser acusada de “traición a la patria”, junto a su familia.

Sin embargo, la famosa sigue con sus deberes como Miss Universo, cumpliendo con giras, compromisos y deja ver que no solo es una mujer hermosa y fuerte, sino también muy talentosa y versátil.

Y es que en medio de la polémica que vive, la famosa se encuentra de gira por Asia, y sorprendió en un programa de canto con un talento oculto.

El gran talento oculto de Sheynnis Palacios que dejó a todos con la boca abierta

Durante su gira por Asia, Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, dejó ver que es más que una cara bonita, pues también tiene una gran voz.

La joven participó en el programa tailandés The Wall Song, y sorprendió cantando junto a una participando el tema de Ellie Goulding, Love me like you do.

Sheynnis no solo dejó con la boca abierta al jurado, la participante y todos en el estudio, también a los internautas de redes, quienes la llenaron de felicitaciones y aplausos por su gran talento.

“Ese certamen escoge mujeres preparadas en muchos ámbitos... por eso la competencia es tan cerrada sólo las mejores quedan entre las finalistas”, “wow con la boca abierta quedé”, “Desayunó, Almorzó, Cenó y Devoró 💋”, “wow esta mujer es perfecta”, “Nos sigues dejando sorprendidos e infartados mi reina que orgullo 👏”, “La reina más talentosa y bella de todos los tiempos 🥰👑”, “OMG que guardadito se lo tenía, que bien canta”, “es que esta mujer lo hace todo bien”, y “tenemos una gran representante y muy completa”, fueron algunas de las reacciones en redes.