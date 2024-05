“Ellos se ven muy tristes”, JLo presume a sus hijos Max y Emme a sus 16, pero sus fotos desatan preocupación

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas que a sus 54 años sigue triunfando y hasta luce como de 30 con una espectacular figura y un estilo increíble.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la famosa también es una gran madre, y siempre pone primero a sus hijos gemelos Max y Emme, a quienes tuvo con Marc Anthony y ya tienen 16 años.

Aunque ella ha tratado de protegerlos y evita mostrarlos en redes, recientemente compartió un adorable video con imágenes junto a sus hijos y generó polémica.

Recomendados:

JLo presume a sus hijos Max y Emme, pero aseguran que ellos “no lucen felices”

Con motivo del Día de la Madre, Jennifer López compartió fotos nunca antes vistas de sus hijos desde que eran niños hasta ahora que son adolescentes, con un hermoso mensaje.

“Gracias por darme el privilegio y el regalo de ser tu madre. La bendición más hermosa de mi vida. Cada día me despierto y pienso en lo que puedo hacer para ser una mejor madre para ti. Le pido a Dios que instintivamente me deje ser capaz de sentir lo que necesitas en cada momento para poder guiarte y amarte en todos los sentidos que pueda, para poder mostrarte con el ejemplo lo que es ser un ser amoroso, cariñoso, consciente, buen humano para tú mismo y los demás. Lulu y Max, estoy aquí PARA SIEMPRE para apoyarte, animarte, para recordaros vuestra grandeza de vuestra bondad y vuestra capacidad ilimitada”, fue el mensaje de la famosa.

Sin embargo, las críticas comenzaron de inmediato y muchos expresaron además su preocupación pues aseguran que sus hijos ven “tristes”.

“Todos los días despierta PERO pensando quien será su próxima víctima 😂😂😂😂 NO en sus hijos, chismosa!!”, “Llévalos a un psicólogo sobre todo a la niña que parece un indigente”, “Deja de cambiarles de papá, esos niños se ven muy mal”, “Pues mujer estar más pendiente de tu hija que de Ben y sus borracheras, por que la niña se nota lo pérdida que está.😢”, “esos niños se ven muy tristes”, y “si ella se preocupara más por sus hijos, ellos se verían más felices”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Jennifer López La famosa causó preocupación e indignación con fotos de sus hijos (@jlo/Instagram)

No es la primera vez que critican a JLo, especialmente por la crianza que le da a sus hijos y por cómo deja que su hija se vista con looks masculinos y nada glamurosos como los de ella, pero la “diva del Bronx” deja claro que no le importa el qué dirán y siempre apoyará y amará a sus hijos, que para ella son su prioridad.