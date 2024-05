“Aprende, Adamari”, esposa de Luis Fonsi habla de su etapa más dura y le aplauden por no “hacerse la víctima”

Fue en el 2010 cuando Luis Fonsi comenzó su relación con Águeda López, con quien se casó en el 2014 y tiene dos hijos actualmente, Rocco y Mikaela.

Sin embargo, cuando inició su relación fueron muy criticados pues se acababa de divorciar de Adamari López, y a la modelo y diseñadora la atacaron.

Este fue uno de los momentos más difíciles que ha vivido ella y así lo ha dejado claro en una reciente entrevista, donde contó cómo pudo enfrentar los ataques y salir adelante.

Esposa de Luis Fonsi habla de su etapa más dura y la comparan con Adamari López

Águeda López, la esposa de Luis Fonsi reveló en una entrevista para Hoy Día cómo salió adelante tras los ataques que recibía por su relación con el cantante.

“Decidí un día manejar al Kabbalah center de Miami y tuve una entrevista con un maestro y le conté del momento de mi vida tan difícil que estaba pasando, que se me había convertido en una montaña que no sabía cómo atravesar. Él me miró y me dijo ¿sabes qué? deberías estar agradecida y dar gracias a dios por todo lo que está pasando, cuando recibes críticas y odio todo eso hace que tu corazón sea humilde y solamente un corazón humilde puede entrar la luz del creador”, contó la famosa.

Esto hizo que se llenara de valentía y fuerza y pudiera seguir adelante con su vida y enfrentar ese duro momento y asegura que la ayudó a crecer “espiritual y personalmente”.

Debido a esto, la famosa recibió muchos halagos en redes , y aseguraron que es una mujer valiente y guerrera, que “no se hace la víctima”, comparándola con Adamari López, ex de su esposo.

“Lo mejor es que ella no se hace VICTIMA!! Cero drama con ella!!! 👏👏”, “Eres un amor de mujer guapa y buena persona tienes lo que te mereces”, “Así se ve ella, una mujer con mucha resilencia, humana, humilde, no como la otra payasa”, “ella es una mujer madura, aprende Adamari”, y “Tan hermosa!!! Ese corazón noble y esa sencillez q atrapó a nuestro Fonsi sin duda es admirable!”, fueron algunos de los comentarios.