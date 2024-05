Quiebre de RBD: Dulce María y Christopher Uckermann lanzan mensaje en contra de Anahí

Después de que la gira de regreso de RBD se convirtiera en un éxito mundial, algunas cosas terminaron mal. Guillermo Rosas, mánager de Anahí y de la banda como tal, está siendo señalado de haber desviado algunos fondos económicos de las ganancias de los integrantes de la agrupación musical, de sus conciertos en América Latina.

Además de eso, Rosas habría tomado la decisión arbitraria de cerrar el canal de YouTube de Christian Chávez, lo que le genera pérdidas millonarias al cantante.

El quiebre entre los RBD y el agente está, pero Anahí lo rompió al dedicarle un mensaje de cumpleaños en sus redes sociales.

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso… El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz amor y salud siempre, Guillermo Rosas”, escribió Anahí en un posteo que se publicó en las historias.

Los fans le cayeron encima y la cantante respondió mandando un mensaje por su cuenta de X, en la que le habla sólo a Christian Chávez. “@christiancha y yo siempre hemos tenido solo amor el uno para el otro. Y eso en esta vida no va a cambiar. Porfavor no hagamos más historias donde no las hay”, posteó Anahí.

Aquí vamos , @christiancha y yo siempre hemos tenido solo amor el uno para el otro.

Y eso en esta vida no va a cambiar.

Porfavor no hagamos más historias donde no las hay.

🫶 — Anahi (@Anahi) May 8, 2024

La respuesta llegó en forma de indirecta, Dulce María y Christopher Uckermann postearon un mensaje de reflexión que habla de madurez y, sobre todo, de lealtad.

“Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma”.

Dulce María