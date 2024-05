Netflix tiene un catálogo secreto de series y películas coreanas y aquí te decimos cuáles son y cómo encontrarlas

Es posible que creas que ya has explorado todas las películas y series destacadas en Netflix sin embargo, los títulos que aparecen en tu pantalla principal se basan en tu historial de visualización anterior o en lo que has añadido a tu lista por lo que no estás viendo el panorama completo.

Resulta que muchas series están ocultas así que probablemente te estés perdiendo parte de la diversión. Así que si ahora tienes curiosidad por saber de qué se trata, sigue leyendo.

Para evitar una búsqueda interminable de contenido, existen varios códigos que puedes utilizar para acceder a cada categoría mediante una URL específica. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar el género que te gustaría ver y cambiar los números al final de la URL de Netflix. Una vez que hayas hecho eso, puedes explorar una lista más corta y encontrar tu nicho.

Los códigos secretos se relacionan con géneros específicos, que van desde películas francesas hasta dramas coreanos de los que pocos hablan y que vale la pena ver.

Si estás buscando producciones coreanas, estos son los códigos que debes introducir:

Películas coreanas: 5685

Series coreanas: 67879

Una chica del siglo XX

Una cautivadora película de drama y romance que sigue la vida de Bo-Ra, una joven brillante y carismática de 17 años durante el año 1999. Bo-Ra se destaca en el taekwondo y es miembro del club de radio de su escuela. Todo cambia cuando su mejor amiga, Yeon-Du, le pide ayuda para investigar a Hyun-Jin, el chico del que está enamorada. A medida que Bo-Ra se sumerge en la tarea, comienza a enamorarse de Hyun-Jin también. Sin embargo, una tragedia los golpea, separándolos y poniendo fin a su amistad y romance. Años más tarde, en el siglo XXI, Bo-Ra recibe noticias de ambos, desenterrando recuerdos que creía olvidados.

Identidad desbloqueada

Un thriller intenso y lleno de peligro, basado en la novela japonesa “Sumaho o otoshita dake” de Akira Shiga, que ya fue adaptada en la pantalla grande como “Stolen Identity” en 2018. Esta nueva versión ofrece una narrativa angustiante que oscila entre el drama y el suspenso policial. La historia comienza mostrando el lado positivo de los teléfonos inteligentes, utilizados para socializar, jugar videojuegos y hacer reservas. Sin embargo, Na-mi (interpretada por Chun Woo-hee) descubre el lado oscuro de tener un dispositivo móvil, después de perder el suyo en un autobús durante una noche de diversión con sus amigas.

En silencio

Una película que está generando controversia en las redes sociales y que está disponible en Netflix es “Silenced”, basada en hechos reales. “Silenced” es un drama protagonizado por Gong Yoo, uno de los actores más destacados del país. La película narra la historia de abusos y maltratos en una escuela durante el período de 2000 a 2005, basada en eventos reales que conmocionaron a toda la nación. Con una duración de casi dos horas, esta película ofrece una mirada impactante a estos eventos.

Dulce y amargo

Un k drama que frece una mezcla única de humor, inocencia y drama. Esta comedia romántica explora el proceso de enamoramiento y desilusión de una pareja común en Corea del Sur. “Dulce y amargo” ofrece una visión honesta de los altibajos de una relación desde la perspectiva de una pareja joven que lucha por avanzar en sus carreras profesionales. Los desafíos para obtener mejores empleos y los sacrificios diarios pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas, dando lugar a situaciones tanto cómicas como emotivas.