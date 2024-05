La conmovedora película que está en tendencia en Netflix: se basa en hechos reales

Netflix agendó el estreno varias películas originales para mayo con las que busca mantenerse como el gigante del streaming, pero también recibirá producciones licenciadas a lo largo de todo este mes.

Entre los filmes que han aterrizado en el catálogo de la plataforma bajo acuerdo con sus productoras destaca Un refugio inesperado , un drama histórico dirigido por Niki Caro que se estrenó en 2017.

Desde su reciente llegada a la biblioteca del servicio para Latinoamérica, la cinta ha estado en el top 10 de películas más vistas en varios países gracias a su emotiva historia basada en hechos reales.

Ya sea que la hayas visto o no, si quieres saber más sobre este proyecto, sigue leyendo para conocer otros detalles de esta conmovedora trama que todos parecen estar viendo actualmente en Netflix

¿De qué trata Un refugio inesperado, la película en tendencia en Netflix?

Ambientada en Varsovia en plena escalada de la Segunda Guerra Mundial, Un refugio inesperado sigue la historia de los esposos Jan y Antonina Żabiński, los encargados del zoológico de la ciudad.

Con su pequeño hijo, la pareja conforma una feliz familia que cuida y siente mucho afecto por los animales. No obstante, sus vidas tranquilas se ven trastocadas por la llegada de los nazis a Polonia.

El trabajo del zoo y la estabilidad familiar se ven afectadas por el ejército de Hitler. Ante el terrible panorama que se desarrolla, los Żabiński deciden colaborar con la resistencia clandestina polaca.

El matrimonio entonces inicia una peligrosa misión para rescatar a centenares de judíos y refugiarlos en el zoo. Bajo la supervisión del nazi Lutz Heck, salvan cientos de vidas, mientras arriesgan las suyas.

“En la Polonia de 1939, Antonina Żabiński y su marido dirigen con éxito el zoo de Varsovia y crían a su familia en una existencia idílica. Sin embargo, su mundo da un vuelco cuando el país es invadido por los nazis y se ven obligados a rendir cuentas al nuevo zoólogo del Reich. Para contraatacar a su manera, los Zabinski lo arriesgan todo trabajando en secreto con la Resistencia y utilizando los túneles y jaulas ocultos del zoo para salvar a las familias de la brutalidad nazi”, reza la sinopsis oficial.

¿En qué se basa Un refugio inesperado?

Un refugio inesperado (The Zookeeper’s Wife, en inglés) es una adaptación de la novela de no ficción homónima de Diane Ackerman. La obra se basa en la historia real de Antonina y Jan Żabiński.

La naturalista de hecho se basó en gran medida en los diarios de Antonina para su libro. Angela Workman se encargó de adaptar a la pantalla el relato narrado en la obra escrita sobre los Żabiński.

De acuerdo a varios medios, los entonces directores del Zoológico de Varsovia lograron salvar alrededor de 300 judíos con sus heroicos actos durante la infame ocupación los nazis en Polonia.

Ambos murieron en la década de los setenta, pero fueron reconocidos por el Estado de Israel como los Justos de las Naciones. El zoo que administraban actualmente permanece abierto.

De acuerdo a Teresa Żabiński, la hija de la pareja, sus padres no se veían como héroes. “Mis padres me dijeron que sólo hacían lo que se debía haber hecho; era su obligación hacerlo”, dijo a People.

“Eran simplemente personas decentes. Dijeron que la gente decente debería hacer lo mismo y nada más. Me gustaría que la mayor cantidad posible de personas comprendieran lo que realmente sucedió aquí en Varsovia durante la guerra y cuánto pueden hacer la humanidad y el amor”, agregó.

A pesar de eso, muchos los ven como héroes, incluyendo a Ackerman, quien resalta el papel de Antonina. “Su historia se ha perdido en las costuras de la historia, como suele suceder con las historias de mujeres, pero ella fue profundamente heroica”, expresó a la revista.

“Ella arriesgó su vida todos los días, pero no tomó un arma y disparó a alguien. Ella quería mantener vivas a las personas escondidas en el zoológico con su humanidad intacta para que no quedaran tan traumatizados por los eventos que no pudieran vivir sus vidas después. Ella era muy empática y preocupada por las personas a su cargo. Es un modelo diferente de heroísmo”, apuntó.

¿Quiénes actúan en Un refugio inesperado?

Un refugio inesperado está protagonizado por los actores Jessica Chastain, Johan Heldenbergh y Daniel Brühl. La primera se encarga de darle vida a la valiente y compasiva Antonina Żabiński.

El segundo da vida al heroico Jan Żabiński; mientras, el tercero personifica al zoólogo nazi Lutz Heck. Además del trío de protagonistas, la película contó con las actuaciones de los siguientes actores:

Michael McElhatton como Jerzyk

como Jerzyk Iddo Goldberg como Maurycy Fraenkel

como Maurycy Fraenkel Efrat Dor como Magda Gross

como Magda Gross Shira Haas como Urszula

como Urszula Val Maloku como Ryszard Żabiński

como Ryszard Żabiński Tim Radford como Ryszard Żabiński (joven)

como Ryszard Żabiński (joven) Martha Issová como Regina Kenigswein

como Regina Kenigswein Goran Kostić como Mr. Kinszerbaum

como Mr. Kinszerbaum Arnošt Goldflam como Janusz Korczak

¿Qué dijo la crítica sobre Un refugio inesperado?

Un refugio inesperado tuvo reseñas mixtas de los críticos de Hollywood cuando se estrenó. Peter Debruge de Variety dijo que “hace que nos importen más los animales que las almas humanas”.

“La película de Caro es incapaz de proveer ni una fracción del suspense que este material de vida-y-muerte necesita de forma natural”, sentenció. Jon Frosch de The Hollywood Reporter también le dio una reseña regular.

“Las figuras centrales de la película y sus experiencias han sido vaciadas de complejidad, embalsamadas en una especie de glaseado hagiográfico que hace que incluso el dolor parezca bonito”, opinó.

Peter Travers de Rolling Stone concluyó que la cinta “no puede escapar a los clichés – pero presenta una excelente interpretación por parte de la protagonista”. Mientras, Jordan Hoffmande The Guardian fue más benevolente.

“Tiene momentos poderosos, pero también sufre por un guion irregular”, concluyó sobre el filme al que le dio tres estrellas sobre cinco. Por último, Stephen Holden de The New York Times aplaudió a Chastain.

“La atenta y profunda interpretación de la Sra. Chastain ayuda a mantener la película en equilibrio, pero no es suficiente para evitar que Un refugio inesperado (...) parezca como una versión Disney del Holocausto”, sentenció.

Tráiler de Un refugio inesperado

Un refugio inesperado está disponible en Netflix Latinoamérica desde mayo de 2024.