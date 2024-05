“Es perfecto”: Así respetó Justin Bieber el tiempo de Hailey para ser madre

Justin Bieber y Hailey Baldwin confirmaron que están en al dulce espera a través de las redes sociales con tiernas fotos y videos donde se les ve posando juntos presumiendo la pancita y renovando sus votos.

Aunque la pareja había quedado envuelta en rumores de separación hace unas semanas, han demostrado que están más juntos que nunca mientras esperan la llegada de un nuevo integrante a sus vidas, producto de su amor.

El cantante y la modelo han sido una de las parejas más criticadas desde sus inicios, pues su romance nació en medio de habladurías de una infidelidad de Justin a Selena Gomez, sin embargo, ambos han negado tal situación.

Así espero Justin Bieber convertirse en padre junto a Hailey

Justin Bieber había expresado su deseo de ser padres desde hace muchos años atrás y hay registros de videos conversando junto a su esposa de la posibilidad de tenerlos en 2021, pero al parecer ella prefirió tomarse su tiempo antes de dar el siguiente paso.

Ahora a sus 30 años está viendo consumado su deseo de ser padre y muchos han recordado distintos momentos en los que demostró ser la pareja perfecta al respetar el tiempo y el cuerpo de su esposa, pese a sus ganas de traer un bebé al mundo.

“Asegurar de poner a mi familia primero y ojalá tener un bebé, empecemos a intentarlo… Voy a tener tantos como Hailey desee tener, me gustaría tener mi pequeña tribu… Creo que depende de Hailey porque es su cuerpo… Es su cuerpo y lo que sea que ella decida… Creo que ella no está lista y me parece bien”, han sido algunas de las respuestas que dio el intérprete al ser consultado sobre la paternidad.

hablemos cómo en el transcurso de los años a justin bieber se le veía su deseo de ser padre pero siempre mantenía presente q quién lo decidiera sería hailey porq es su cuerpo y es su decisión. VIVA LA MONOGAMIA VIVA LOS BIEBERS pic.twitter.com/4t8xPZoJXn — nathaly (@benobiebs) May 9, 2024

Hace unos años la pareja protagonizó un video en donde el le confiesa que deseaba tener hijos en 2021, a lo que ella respondió con un “ya lo veremos”.

En otras oportunidades, Hailey también había hablado sobre su deseo de ser madre pero era el miedo a las criticas el que la frenaba debido al hate que recibe a diario en redes sociales, pero al parecer la pareja ha dejado atrás lo negativo para hacer crecer a su familia.

Tras conocerse la manera en la que Bieber respetó el tiempo y la decisión de su esposa para convertirse en madre, le han llovido los elogios en redes sociales al considerarlo la pareja perfecta, por lo que hay quienes rechazan contundentemente los mensajes de odio que les han dejado en medio de la buena noticia.