Enrique Iglesias revela lo que opina su esposa de los besos a sus fans y causa “cringe”

Enrique Iglesias ha protagonizado distintos momentos polémicos debido al comportamiento que ha tenido en varios de sus conciertos donde se le ha visto besarse con algunas de sus fans y hasta con una de sus coristas, situación que ha causado gran repudio en redes.

Pese a que el cantante se encuentra casado con la ex tenista Anna Kournikova, con quien ha formado una familia junto a sus hijos: Nicholas, Lucy y Mary, por lo que son muchos los usuarios que le han pedido respeto hacia su esposa y su familia, situación que parece no importarle.

Y es que el español ha roto el silencio al revelar lo que opina su esposa de sus besos a las fans en medio de sus presentaciones y ha causado gran sorpresa.

Esto opina Anna Kournikova sobre besos de Enrique Iglesias a sus fans

Enrique Iglesias ha sido considerado uno de los artistas del género pop latino más aclamado de los últimos tiempos, por lo que a sus 49 sigue causando gran alboroto en cada uno de sus conciertos.

Ante la euforia que Iglesias causa entre sus seguidoras, ha hablado durante entrevista en el programa FYI Show de SiriusXM, lo que opina su pareja de sus acercamientos a sus fanáticas y nadie lo veía venir.

“Te he visto en shows donde besas a una fan. ¿Anna alguna vez se pone celosa?”, le preguntó el presentador del programa a Enrique Iglesias a lo que él respondió de manera tajante con un: “En absoluto. Anna estará en uno de mis shows y lo haré. Lo hago todo el tiempo. Me encanta abrazar y besar a mis fans. Me gusta acercarme a ellos”.

Por si fuera poco, mencionó algunas palabras que ha usado la madre de sus hijos al ser cuestionada por su comportamiento, el cual la tiene sin preocupación.

“Y muchas veces ella dice: ‘Hombre, siempre me miran algunas de las chicas y me preguntan: ¿Te parece bien? Sí, estoy totalmente tranquila de que esté en el escenario. Está abrazando a sus fans’. Me encanta recibir tanto amor de mis fans y sé que si no fuera por ellos no estaría donde estoy”, concluyó.

Más de uno se mostró sorprendido por sus palabras y aseguraron que su postura causa “cringe” al no considerar necesario el beso en la boca y hasta escenas románticas con su corista.

Fue en 2001 cuando Enrique y Anna se conocieron para la grabación de su video ‘Escape’ donde quedaron cautivados y la unión terminó convirtiéndose en un matrimonio estable con tres hijos en común.

“El video cambió mi vida de maneras en las que ni siquiera pensé. Cuando nos conocimos, aunque ella venía del mundo del deporte, en cierto modo, nos entendimos el uno al otro. Ella sabía cómo era mi mundo. Yo sabía cómo era su mundo. Así que esa comprensión nos ayudó mucho”, continuó. “Comenzamos a conectarnos poco a poco y nos volvimos más y más fuertes”, dijo sobre su relación durante entrevista a People.