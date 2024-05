¿Aaron Díaz en Bridgerton? El video de Netflix en el que le grita su amor a Penélope que causa furor en redes

La tercera temporada de Bridgerton está a punto de estrenarse el 16 de mayo, y esto por supuesto tiene a los miles de fans emocionados y entusiasmados.

Sin embargo, algo sorprendió a todos y es que muchos se preguntan si Aaron Díaz estará en la nueva entrega debido a un video publicado por Netflix este jueves.

El video de Aaron Díaz en Bridgerton que causa conmoción en las redes

La plataforma de streaming compartió un video en el que muestra una s imágenes de Aaron Díaz en escenarios muy parecidos a los de la serie y asegurando estar enamorado de Penélope Featherington.

En las imágenes se ve al personaje, interpretado por Nicola Coughlan, llorando por Colin Bridgerton, de quien está enamorada y no es correspondida, y se ve al actor mexicano asegurando que Penélope merece a un hombre como él que la valore.

“Penélope no sé qué le viste a ese tal Colin, pero romper tu corazón no es de caballeros. Tú no te mereces una relación tóxica sino un romance de novela como el que yo te puedo ofrecer. Tú te mereces un verdadero hombre que te dedique siempre cada episodio de cada temporada de su vida”, dice el actor interpretando el papel de un hombre enamorado de Penélope.

Incluso en una escena está bajo la lluvia y grita “Penélopeeee”, para luego decir “soy tu Colin”, y esto sin duda emocionó a los fans.

“Díganle al de marketing POR FAVOR que gracias a este video (y publicaciones previas) voy a ver Bridgerton”, “Mariano antes: TERESAAAAA! Mariano ahora: PENELOPEEEEE!”, “Amo la parte de “PENELOPEEEEEEEE” gritando bajo la lluvia”, “Si penelope no quiere a este intenso yo sí 😊”, “es un rival digno para Colin”, “Tio netflix que le suban el sueldo porfavor por este contenido😂”, y “Colin tiene competencia fuerte 😍”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque el video no especifica si Aaron Díaz aparecerá en la temporada, muchos aseguran que solo se trata de publicidad para anunciar la fecha, y efectivamente funcionó, pues el video generó furor.