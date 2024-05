Series de comedia y drama que ahora mismo son tendencia en Netflix : velas antes de que dejen la lista

Esta semana Netflix trae bajo la manga una oferta de series de drama y comedia que están ganando gran popularidad en la plataforma por sus historias impactantes. Se trata de producciones que nos presentan personajes complejos con los que podemos identificarnos o empatizar y hasta algunos que salen por completo de lo que estamos acostumbrados.

PUBLICIDAD

Las mejores series de drama y comedia para ver ahora

Baby Reindeer: Limited Series

Baby Reindeer Una de las series más aclamadas en la plataforma (Netflix)

Esta mini serie dramática de siete episodios fue escrita y creada por el comediante, actor y escritor escocés, Richard Gadd, quien dentro de la historia interpreta una versión alternativa de sí mismo, bajo el nombre de Donny Dunn.

Con una narrativa envolvente y actuaciones extraordinarias, la serie ha sido descrita como una experiencia que te deja al borde del asiento en cada episodio ya que no sólo entretiene, sino que también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la obsesión, el trauma y la lucha por la supervivencia psicológica

Recomendados

La trama sigue a Donny (Gadd) mientras se sumerge en una espiral descendente después de conocer a una mujer solitaria llamada Martha (interpretada por Jessica Gunning). Lo que comienza como un simple encuentro en un bar se convierte rápidamente en una pesadilla cuando Martha pasa de ser amiga a acosadora. Donny se enfrenta a la aterradora realidad de que Martha no sólo lo admira, sino que está obsesionada con él, lo que la lleva a convertirse en una mujer que poco a poco está perdiendo el control de la realidad.

A Man in Full

Series Un drama que está acaparando el TOP 10 en la plataforma (Netflix)

Netflix ha unido fuerzas con dos pesos pesados de Hollywood, Regina King y David E. Kelley, para adaptar la novela de Tom Wolfe de 1998, “A Man in Full”. Esta serie limitada, ahora disponible en Netflix a nivel mundial, promete cautivar a la audiencia con su impresionante equipo detrás de escena. David E. Kelley, once veces ganador del Emmy, asume el papel de showrunner, escritor y productor, trayendo consigo su experiencia en proyectos aclamados como “Big Little Lies” y “Boston Legal”. Por otro lado, Regina King, ganadora del Oscar, brinda su talento en la dirección, al menos para el episodio piloto, como parte de su acuerdo general con el gigante del streaming. Con su reciente participación en otra película de Netflix, “The Harder They Fall”, King demuestra su versatilidad tanto frente a la cámara como detrás de ella. Además, Tommy Schlame se suma al equipo de dirección, prometiendo una combinación de talentos que seguro deleitará a los espectadores.

Katt Williams: Woke Foke

Un especial de comedia en Netflix de Katt Williamque sigue el éxito de sus anteriores especiales “Tercera Guerra Mundial” y “Gran América”. Este nuevo especial llega justo después de una aparición sorpresa en el podcast de Shannon Sharpe, “Club Shay Shay”, donde Williams ha ganado reputación por su franqueza y decisiones audaces. El video completo en YouTube de esta entrevista ya ha acumulado 68 millones de visitas, lo que subraya el impacto y la relevancia de las opiniones de Williams en la industria del entretenimiento. En “Woke Foke”, Williams aprovecha el formato de “revelar secretos” de su conversación con Sharpe para compartir sus pensamientos más hilarantes y absurdos sobre las personas y el mundo, ofreciendo una dosis de humor crítico y perspicaz.

The Asunta Case

The Asunta Case (Captura)

El thriller de investigación “El caso Asunta”, protagonizado por Candela Peña y Tristán Ulloa, narra uno de los crímenes reales más impactantes en la historia de España. En 2001, Rosario Porto y Alfonso Basterra, una pareja acomodada de Santiago de Compostela, adoptaron a una bebé china llamada Asunta Fong Yang. Trece años después, Asunta fue encontrada muerta, y sus padres, quienes habían denunciado su desaparición, fueron arrestados por su asesinato. Con la dirección de Carlos Sedes y Jacobo Martínez, la serie fue creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea. Campos también dirigió el documental de 2017 sobre el caso, originalmente titulado “What the Truth Hides: The Affair Case”.

Fiasco

Series Dramas y comedias que debes ver en la plataforma (Netflix)

“Fiasco” es una fresca serie de comedia francesa que se puede disfrutar en Netflix. Creada por Igor Gotesman y Pierre Niney, sigue la historia de un director de cine tímido cuya primera película se convierte en un desastre cuando empieza a perder el control en el set. Con un humor vergonzoso al estilo de “The Office”, la serie explora la dinámica disfuncional entre sus personajes, ofreciendo una mirada divertida y a veces caótica del mundo del cine. Presentada anteriormente en Canneseries, cuenta con un elenco estelar que incluye a Pierre Niney, Leslie Medina, Géraldine Nakache, Louise Coldefy, François Civil, Igor Gotesman, Pascal Demolon, Juliette Gasquet, Djimo, Marie-Christine Barrault y Vincent Cassel.