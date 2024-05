“Las únicas que entendieron”: Shakira y Eiza González muestran su preparación para la Met Gala y por esto les aplauden

El MET Gala es uno uno de los eventos más glamorosos y esperados del mundo de la moda y el entretenimiento y este año estuvo marcado por la presencia de Shakira y Eiza González, quienes dejaron claro que las latinas mandan.

Organizado anualmente por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el evento tiene como objetivo recaudar fondos para el Instituto del Vestido del museo, además de que marca la inauguración de su exposición de moda anual.

Además de su impacto en la moda, la Met Gala también tiene un importante efecto en la industria del entretenimiento, desde su cobertura mediática hasta la enorme atención y discusión que genera en las redes sociales, lo que impulsa la visibilidad y el reconocimiento de las marcas y diseñadores asociados con la gala. Es justamente así como Eiza y Shakira demostraron “entenderlo todo”, según los fans.

Shakira y Eiza González muestran su preparación previa a la alfombra roja

El código de vestimenta de este año fue “El jardín del tiempo”, inspirado en J.G. Cuento de Ballard de 1962 con el mismo título. Muchos famosos como Rosalía, Elsa Pataky y Jennifer López han sido criticadas por la elección de sus vestuarios, mientras que Shakira y Eiza se han llevado las palmas, no sólo por cómo se lucieron en su paso por la alfombra roja sino por todo lo que vivieron en el previo.

Hace más de una década, Eiza González emprendió un viaje en busca del Sueño Americano, dejando atrás su tierra natal en México. A través de un video por parte de Vogue México, la actriz mostró cómo su preparación para la alfombra roja de la gala, dejando ver su gran sencillez y humildad.

“Fuiste la flor más más hermosa de todo el jardín!!!!!”. “Ella entendió todo!!! no sólo se trata de llamar la atención porque sí, sino de ser auténtica”. “Tu equipo si entendió el concepto de la Met Gala...excelente”. “Con esto queda clarísimo que Eiza González entendió todo bien. Ella es todo lo que está bien en esta Gala y en este mundo”, se lee en redes sociales.

Eiza no tuvo reparo al decir de corazón durante una de las intervenciones que le hicieron en la alfombra roja que ella siempre está orgullosa y agradecia con México, a pesar de que no siempre siente que sea recíproco: “Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, comentó sincera la actriz.

La naturalidad de Shakira la hizo ganadora de la noche

Por su parte, Shakira también compartió un previo a su aparición en la alfombra roja y es que tras ser criticada por su “desatinada elección de vestuario”, resultó que “siempre estuvo en lo correcto”.

“Realmente se trata de hacer que Shakira se sienta como la mejor versión de Shakira”, dice el director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon, sobre el look de la Met Gala 2024 que diseñó para la leyenda del pop.

La intérprete de Antología hizo su debut en la Met Gala con un vestido rojo picante de Carolina Herrera que emitía un aire flamenco con su espectacular cola y capa detallada con voluminosas mangas con volantes que se asemejaban a una rosa abstracta.

El atuendo también lucía una abertura sensual en la pierna, una espalda descubierta, un escote en forma de corazón pronunciado y recortes que revelaban la piel en los laterales. Para añadir un toque de glamour, un broche de diamantes con una piedra roja a juego estaba delicadamente colocado en la parte delantera del vestido con alfileres.

Watch Shakira getting ready for her Met Gala debut! 🌹🎬 Aquí está el detrás de cámaras de la preparación de Shak para su debut en el Met Gala! pic.twitter.com/NS3CabOoW3 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 9, 2024

A través de un video, Shakira dejo ver cada paso de su preparación, donde señaló que estaba muy emocionada por su primer MET Gala y además por ser vestida por Carolina Herrera. La colombiana mostró su lado más natural, sin poses ni filtros, lo que hizo que todos aplaudieran el gran papel que hizo.

“Esta gala tiene mucho que ver con el poder femenino, su fuerza, su resilencia y su belleza. Hoy me siento como una rosa porque es la intención de la diseñadora”, dijo Shakira y confesó que fue ella quien eligió que fuera en color rojo.

“La critican, pero con esto queda claro que Shakira entendió la temática perfectamente”. “Tan fresca, minimalista y auténtica, pero con un aspecto atemporal, clásico y elegante como una rosa roja”. “Shakira no necesita ser más extravagante, su sencillez la hace brillar”, se lee en redes sociales.