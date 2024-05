El detalle que nadie notó en el look de Eiza González con el que refrenda su amor por México

Eiza González piso la alfombra del Met Gala 2024 y lució espectacular con un vestido que fue un homenaje a sus raíces mexicanas. Según la estilista Elizabeth Saltzman de la firma italiana Del Core, la pieza confeccionada en organza de seda en tonos rosa está inspirada en la orquídea vainilla, que es la flor emblemática de México.

“Me obsesioné con la fragilidad de sus pétalos e imaginé la apertura de la flor como un lapso de tiempo. Ese es el momento que intenté capturar”, detalló la estilista.

Eiza fue una de las actrices más aplaudidas en la red carpet del Met Gala y considerada de las mejores vestidas, pues no solo cumplió con el objetivo del tema de este año The Garden Of Time, sino que se lució al desfilar con elegancia y orgullo “el traje de orquídea descascarado, cubierto con capas de organza de seda, sombreado en rosa, marfil y crema”.

Más allá de las duras criticas que ha recibido la actriz por parte de los mexicanos en las redes sociales, no cabe duda que el talento de esta mujer ha dado la vuelta al mundo y ha dejado muy en alto el nombre del país.

Su amor por México está intacto

Al respecto, González reconoció que su amor por México, en ocasiones, no lo siente recíproco: “Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, comentó sincera la actriz, reseñó la revista Hola.

Tras conquistar la alfombra verde de la Met Gala 2024, Eiza González volvió a demostrar, que cuando se trata de estilo, siempre lo lleva a otro nivel con su look para after party.

Y es que, para la ocasión, la actriz mexicana escogió un espectacular vestido strapless amarillo de seda, pero no fue el atuendo lo que más acaparó la atención, sino la impresionante joya que colgaba de su cuello: un collar de cocodrilos firmado por Cartier que, sin duda, le rinde tributo a la reconocida actriz mexicana, María Félix.

El collar de María Félix

El collar de cocodrilos es muy similar a la pieza que Cartier hizo para La Doña en 1975; la cual está formada por dos cocodrilos de diamantes repletos de piedras preciosas.}

Esta nueva joya pertenece a una colección de la Maison que le rinde tributo a Félix. Junto a un anillo de diamantes de gran tamaño, González le rindió homenaje a la icónica María Félix y permitió que su cuello fuera el centro de atención de su look y que, de una u otra manera, La Doña estuviera presente en la gala.

En cuanto a su maquillaje y peinado, la actriz apostó por el mismo beauty look que lució en la alfombra verde del evento: el pelo extra largo y rizado en una cola de caballo baja y con broche de flores blancas y aplicaciones que le daba el toque final a su look.

Destacó la revista Elle que Eiza en los ojos, llevó sombras en tonos nuestros, acentuó sus mejillas con mucho blush e iluminador y labios nude con gloss.