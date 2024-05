‘El caso Asunta’: ¿qué fue de Rosario Porto y Alfonso Basterra en la vida real?

El caso Asunta ha impactado a los espectadores en el mundo desde su estreno en Netflix con la recreación de un crimen real que conmocionó a España: el asesinato de la niña Asunta Basterra.

La serie española inicia cuando los padres adoptivos de la menor nacida en China, Alfonso Basterra y Rosario Porto, denuncian su desaparición ante las autoridades de Santiago de Compostela.

Tan solo horas después del reporte el 21 de septiembre de 2013, la niña de 12 años fue hallada sin vida junto a una carretera. Desde entonces, inició un operativo policial que mantuvo en vilo al país.

La investigación llevó a la detención de Porto y Basterra por el asesinato de Asunta. Luego hubo un largo proceso para esclarecer el crimen, pero un jurado llegó a una conclusión firme en un juicio.

'El caso Asunta' narra la historia del asesinato de Asunta Basterra | (Manuel Fernandez-Valdes/Netflix © 2024)

¿Qué fue de los padres de Asunta de El caso Asunta en la vida real?

De acuerdo a la BBC, la fase oral del proceso judicial inició a mediados de 2014, pero el juicio comenzó realmente en la Audiencia Provincial de A Coruña en septiembre del año siguiente.

A lo largo el juicio, en el que participaron más de 80 testigos y 60 peritos, se cotejaron diferentes pruebas recabadas. En todo tiempo, Rosario Porto y Alfonso Basterra mantuvieron su inocencia.

Tras escuchar testimonios, expertos y acusados y revisar la evidencia, el jurado los declaró culpables de asesinato con el agravante de parentesco y abuso de autoridad el 30 de octubre de 2015.

El jurado determinó que la abogada asfixió a su hija con la connivencia del periodista. La sentencia fue la misma para ambos: 18 años de prisión. Así, el caso se cerró, aunque con muchas incógnitas.

Candela Peña es Rosario Porto en 'El caso Asunta' | (Manuel Fernandez-Valdes/Netflix © 2024)

¿En dónde están Rosario Porto y Alfonso Basterra ahora?

Tras su condena, Rosario Porto estuvo presa 7 años en tres presidios distintos hasta que se quitó la vida en la cárcel de Brieva el 18 de noviembre de 2020. De acuerdo a medios locales, se trataba de su tercer intento de suicidarse y su muerte se produjo por asfixia.

Por otro lado, Alfonso Basterra sigue cumpliendo su condena en silencio en la cárcel de Teixeiro. No ha disfrutado de ningún permiso penitenciario hasta ahora y aseveró que cumplirá su pena en su totalidad a manera de probar que él no mató a Asunta.

Desde la cárcel, en donde permanecerá hasta 2031, envió una carta a Ramón Campos, el creador de la serie El caso Asunta, en el año 2017. En la misiva, Basterra declaró una vez más ser inocente.

Tristán Ulloa es Alfonso Basterra en 'El caso Asunta' | (Manuel Fernandez-Valdes/Netflix © 2024)

Basterra además aseguró lamentar el no haber protegido a Asunta del “asesino” y reveló sus planes una vez que salga del reclusorio: desaparecer. “Nadie volverá a saber de mí”, afirmó en el texto.

“Solo tengo una razón para seguir con vida, que no es otra que volver a ser un hombre libre y reunirme con mi niña, nunca antes”, dijo. “Mi verdadera condena no es la prisión, señor Campos, sino no haberla podido socorrer cuando más me necesitó”.

“Eso es algo que nunca me podré perdonar”. Agregó. “Así que cuando conozcan mi fallecimiento le ruego que descorche una botella de cava y brinde con los suyos, solo en ese momento comprenderá que he recuperado mi felicidad. Mi niña me necesita y yo a ella”.